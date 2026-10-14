Морской и речной транспорт включили в единый порядок оформления ОСГОП

Минтранс: Водный транспорт включили в единый порядок оформления ОСГОП

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пассажиры российского морского и внутреннего водного транспорта смогут быстрее получать компенсации при инцидентах благодаря распространению на эти сферы единого порядка обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), передает РИА «Новости» со ссылкой на Минтранс.

В ведомстве пояснили, что единый алгоритм оформления документов о транспортных происшествиях уже работает для других направлений, тогда как на воде до сих пор применялись разрозненные акты. Введение типовых форм повысит предсказуемость возмещений и снизит нагрузку на бизнес.

Перевозчик должен зафиксировать любое событие, причинившее вред жизни, здоровью или вещам клиента. Для этого достаточно устного или письменного обращения пассажира. Акт разрешено оформлять на бумаге либо в цифровом виде, заверив его усиленной электронной подписью.

Обязательными элементами такого документа станут дата, время и номер составления, сведения о транспортной компании и характере маршрута. Помимо этого, от перевозчика требуется детально описать само происшествие и сопутствующие ему обстоятельства.

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