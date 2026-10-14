Мантуров осмотрел производство первых 18 серийных самолетов МС-21

Мантуров проконтролировал сборку первых 18 серийных самолетов МС-21 в Иркутске

Tекст: Вера Басилая

Первый вице-премьер ознакомился с производством лайнеров, которые планируется передать авиакомпании в 2027–2028 годах, передает ТАСС.

В ближайшее время предприятие намерено приступить к созданию комплектующих еще для 90 самолетов МС-21 в рамках подписанного в сентябре контракта с «Аэрофлотом».

Кроме того, на заводе продемонстрировали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Третий опытный образец этой машины приступил к полетам 9 октября, что позволит завершить испытания в запланированные сроки и начать поставки самолета в 2028 году.

Ранее президент Владимир Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о прорывном соглашении по передаче этих самолетов.

Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком лайнера МС-21.