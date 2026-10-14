Путин поблагодарил наставников конкурса «Быть, а не казаться»

В Тульской области стартовал финал конкурса наставников «Быть, а не казаться»

Tекст: Вера Басилая

В Тульской области стартовал финал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». В регион приехали 400 участников из 67 субъектов страны, которым предстоит пройти испытания и обменяться профессиональным опытом. Имена 106 победителей в шести номинациях объявят 18 октября на торжественной церемонии в Ледовом дворце Тулы.

Президент Владимир Путин направил приветственное слово участникам мероприятия. «Всех вас объединяет искреннее стремление внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения на непреходящих духовно-нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности. Знаю, что вы достойно прошли предварительные этапы конкурса, ярко продемонстрировали свои профессиональные качества, умение работать с молодежью. Убедительно подтвердили, что наставничество для вас – это призвание и дело всей жизни», – отметил глава государства, пожелав финалистам успехов и вдохновения.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что в этом году конкурс собрал рекордные 80 тыс. заявок. По его словам, наставниками выступают родители, учителя, тренеры и участники спецоперации на Украине, которые делятся знаниями и поддерживают молодежь. Исполняющий обязанности руководителя Роспатриотцентра Дмитрий Степыко добавил, что патриотическое воспитание позволяет молодым людям почувствовать сопричастность к судьбе страны.

В первые дни финала конкурсанты приняли участие в иммерсивной игре «Наставники в деле» и установочных сессиях. В дальнейшем они будут работать в тематических клубах, посещать лекции, участвовать в интерактивных играх-симуляциях и защищать собственные проекты перед экспертами. Жюри оценит не только итоговый результат, но и аргументацию участников, а также их умение работать в команде.

Номинации конкурса «Быть, а не казаться» отражают разные траектории наставнической работы и позволяют раскрыть потенциал специалистов из самых разных сфер.

«Для меня само участие в конкурсе уже важно, ведь здесь виден вклад каждого человека и каждого региона в одно общее дело. Я представляю проект о технологическом патриотизме. Мы привыкли говорить о любви к Родине через историю, культуру, книги, но сегодня у каждого молодого человека есть возможность создавать будущее своей страны собственными руками. Поэтому в своем проекте мы работаем со стартапами: дети придумывают идеи, собирают команды, создают продукты и видят, что могут быть не только потребителями технологий, но и их авторами», – рассказала финалист номинации «Наставник лидер» из Псковской области Ирина Белова.

Номинация «Начинающий наставник» предназначена для тех, кто делает первые шаги в наставничестве, но уже готов вести за собой. В номинации «Опытный наставник» соревнуются те, у кого за плечами большой опыт и значимые достижения в работе с молодежью. Номинация «Наставник лидер» – для координаторов и руководителей программ, которые выстраивают системные решения и задают вектор развития в сфере воспитания. В категории «Наставник на службе» участвуют представители силовых ведомств и военно-патриотических организаций, чья работа связана с формированием у молодежи чувства долга и ответственности перед Родиной. Номинация «СВОй наставник» – для участников и ветеранов СВО, чей личный пример и жизненный опыт становятся опорой для подрастающего поколения. Новая номинация 2026 года – «Быть примером» – предназначена для специалистов, работающих с детьми с девиантным поведением. В ней принимают участие сразу два человека: наставник и наставляемый.

Перед финалом участники успешно прошли окружные этапы, которые состоялись в Тюмени, Красноярске, Владивостоке, Волгограде и Суздале и объединяли представителей всех федеральных округов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в России стартовал масштабный конкурс для наставников и ветеранов СВО.

В прошлом году организаторы объявили 100 победителей конкурса «Быть, а не казаться! – 2025».