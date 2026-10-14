Хуситы занялись разработкой баллистических ракет для ударов по Израилю

WSJ: Хуситы при помощи Ирана начали разработку ракет для ударов по Израилю

Tекст: Игорь Иножарский

Повстанцы закупают детали у китайского поставщика для производства собственной версии иранской управляемой ракеты Kheibar Shekan, пишет Israel National News со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Ожидается, что дальность полета проектируемой ракеты составит около 2000 километров. Это позволит наносить удары по целям на всей территории Израиля и Саудовской Аравии.

Выводы исследователей основаны на информации, собранной в июле властями Йемена после перехвата двух партий оборудования, предназначенного для производства ракет. Среди изъятого оказались элементы конструкции, двигатели и предметы двойного назначения.

При этом пока нет подтверждений того, что хуситы преуспели в создании или применении таких ракет. Также неясно, вовлечены ли напрямую в этот процесс власти Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле йеменские хуситы сообщили об ударе ракетами по израильскому Яффо. В марте они нанесли ракетный удар по целям в Израиле. В прошлом году мятежники заявили об ударе ракетой по израильскому танкеру в Красном море.