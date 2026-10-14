  • Новость часаВ Гамбурге начался процесс над украинским военным по подрыву «Северных потоков»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгария оказалась в центре опасной игры в Черном море
    Украина пожаловалась на отсутствие разведданных США вторые сутки подряд
    Трамп объявил о масштабном бурении в «нашей прекрасной Гренландии»
    Михалков назвал условия прощения релокантов
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    Зеленский: США предупредили о прекращении передачи разведданных
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения Starlink
    Суд Норвегии не дал «Нафтогазу» продать российское судно
    Bank of America оштрафован на 1,2 млрд долларов
    14 октября 2026, 10:37 • Новости дня

    Мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке

    WSJ: Мировые цены на нефть выросли после атак на танкеры в Ормузском проливе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость нефти на мировых рынках начала расти из-за опасений трейдеров по поводу стабильности поставок после сообщений об ударах по танкерам и атаке на объект саудовской компании Saudi Aramco.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2%, достигнув 105,92 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в декабре также прибавили 0,2% и составили 93,39 доллара за баррель. Повышение цен стало реакцией на сообщения о нападении на здание саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, а также на новые удары по танкерам в районе Ормузского пролива.

    Рост котировок в среду последовал за смешанной торговой сессией во вторник, когда цены на нефть марки Brent снизились, а фьючерсы на американскую нефть, напротив, продемонстрировали незначительный рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США. Во вторник танкер подвергся атаке в этом же регионе. В воскресенье хуситы заявили об ударах по нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции в Саудовской Аравии.

    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

    Комментарии (4)
    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    В Геленджике и Новороссийске ввели особый режим из-за угрозы разлива нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда.

    Режим повышенной готовности ввели для сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС из-за аварий, произошедших 6 октября в результате атак безэкипажных катеров на суда в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».

    Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора региона Сергей Лагутин. Специалистам поручили усилить контроль за состоянием окружающей среды и проводить круглосуточные дежурства.

    По данным Минтранса России, во вторник танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории зафиксировали открытое горение нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Морспасслужба не обнаружила разлива нефти после пожара на танкере в Черном море.

    Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда. У берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после удара судна.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Казахстан недосчитался 6 млн тонн нефти из-за аварии на Тенгизе

    Добыча нефти в Казахстане упала на 6 млн тонн из-за проблем с КТК

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна в текущем году недополучила около 6 млн тонн нефти из-за аварии на месторождении Тенгиз и проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом.

    Потери Казахстана в добыче нефти в текущем году из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и аварии на Тенгизском месторождении составили порядка 6 млн тонн, передает ТАСС.

    «Авария на Тенгизе в начале года, проблемы с КТК – мы потеряли порядка 6 млн тонн нефти. Как потеряли – не добыли, если говорить точно, они лежат в земле, но в процессах экономики не участвуют», – рассказал Жумангарин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов.

    Летом на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошел сбой электроснабжения.

    Республика осудила атаки Украины на суда консорциума.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

    В Кремле заявили о выгоде поставок российского дизельного топлива в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечает интересам обеих стран, а также мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива. По его словам, Вашингтон очень рад получить российское топливо и нуждается в нем.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что европейские страны, как и другие государства, остаются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку шоком для союзников Украины.

    До этого министерство экономики Германии ответило на это соглашение.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 02:38 • Новости дня
    В дельте Нила нашли фрагменты гигантских статуй Рамсеса II

    Министерство древностей Египта сообщило о находке фрагментов статуй Рамсеса II

    Tекст: Антон Антонов

    Археологи обнаружили в дельте Нила фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, фараона Рамсеса II, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

    «В ходе раскопок обнаружены фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, принадлежащих фараону Рамсесу II. Первая находка представляет собой голову статуи высотой около 1,6 м, а длина обнаруженного фрагмента второй статуи составляет около 2,4 м», – говорится в заявлении министерства.

    Археологи также нашли блок розового гранита длиной 1,3 м с иероглифическими надписями, содержащими царские титулы Рамсеса II – «Царь Верхнего и Нижнего Египта» и «Сын Ра», передает РИА «Новости».

    Раскопки начались после того, как местный житель сообщил властям об обнаружении каменного блока с надписями на своем земельном участке. Обнаруженные артефакты относятся к эпохе Нового царства, а деревня Бехбейт-эль-Хагар, где ведутся работы, известна остатками крупного храма, посвященного богине Исиде, и археологи продолжают исследования, чтобы установить связь новых находок с храмовым комплексом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильские археологи обнаружили древний водопровод к Храмовой горе в Иерусалиме.

    Археологи обнаружили фрагмент «Илиады» Гомера в животе древнеегипетской мумии.

    Археологи нашли в Египте гробницу сына фараона Усеркафа.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Морспасслужба не обнаружила разлива нефти после пожара на танкере в Черном море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты Морспасслужбы не зафиксировали разлив нефтепродуктов в Черном море у побережья Краснодарского края после инцидента с танкером, сообщил оперативный штаб региона.

    «Сообщение о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море распространяют в социальных сетях. След загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы разглядели на снимке, сделанном со спутника 10 октября после пожара на танкере», – сообщили в оперштабе, передает ТАСС.

    Специалисты Морской спасательной службы проводят мониторинг акватории Черного моря и не подтверждают загрязнение нефтепродуктами, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росрыболовство взяло на контроль ситуацию с судном в Черном море.

    Президенту Владимиру Путину доложили об атакованном танкере.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    Взрывы прозвучали у штаб-квартиры Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В районе штаб-квартиры саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии прозвучали взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Источник Reuters сообщил, что по зданию штаб-квартиры был нанесен удар, однако неясно, было ли это прямое попадание или падение обломков.

    В возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявили, что обломки ракеты, перехваченной и уничтоженной в Дахране, упали на жилой район. Других подробностей не приводится.

    Сотрудникам Aramco было приказано работать из дома. Саудовская гражданская оборона позже выпустила предупреждение о потенциальной опасности в столице страны Эр-Рияде, после чего там был слышен громкий звук взрыва.

    По словам одного из источников, штаб-квартира Aramco горит. Как сообщили четыре источника, был отдан приказ об эвакуации здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений по инциденту на базе Фэрфорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера, потребовав от Лондона доказательств причастности исламской республики к инциденту на военной базе Фэрфорд.

    Иранскому внешнеполитическому ведомству пришлось пойти на этот шаг в ответ на заявления британских чиновников о причастности исламской республики к происшествию. В Тегеране полностью отвергли претензии Лондона, передает ТАСС.

    «Лондон должен как можно скорее представить документы и доказательства своих обвинений в адрес Ирана», – заявили в иранском МИД.

    В противном случае исламская республика пообещала серьезно пересмотреть двусторонние отношения.

    В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможные последствия ляжет на британское правительство, а действия Лондона противоречат его международно-правовым обязательствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.

    На прошлой неделе Лондон официально заподозрил Тегеран в причастности к этому происшествию.

    В начале месяца иранская сторона отвергла обвинения в связи с инцидентом на британском военном объекте.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Власти Ирана пообещали встречные шаги после выполнения США семи условий

    МИД Ирана пообещал предпринять встречные шаги после выполнения США условий

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади заявил о готовности Ирана предпринять шаги по нормализации отношений, как только США выполнят выдвинутые Тегераном требования.

    Иран будет готов предпринять встречные шаги по нормализации отношений, как только США выполнят выдвинутые требования, передает РИА «Новости».

    «Разумеется, они осведомлены о том, какие условия и требования должны быть выполнены; как только эти условия и требования будут соблюдены, Исламская Республика Иран, в свою очередь, предпримет необходимые действия», – заявил Гариб-Абади.

    Ранее МИД Ирана передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт.

    Президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Тегеран разъяснил Вашингтону свою позицию через посредников и готовит более детальный ответ.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подчеркивал, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Иран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США.

    В воскресенье Тегеран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В пятницу Вооруженные силы США развернули 133 судна из-за блокады Ирана.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атакован танкер, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Согласно информации из проверенного источника, танкер подвергся удару неизвестного снаряда. Обстоятельства происшествия расследуются», – информировали в центре.

    Данных о пострадавших нет. Название судна, порт его приписки и степень нанесенного ущерба не приводятся, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе.

    В воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    Хуситы занялись разработкой баллистических ракет для ударов по Израилю

    WSJ: Хуситы при помощи Ирана начали разработку ракет для ударов по Израилю

    Tекст: Игорь Иножарский

    Йеменские мятежники-хуситы работают над созданием баллистических ракет средней дальности с использованием китайских комплектующих и при поддержке Ирана.

    Повстанцы закупают детали у китайского поставщика для производства собственной версии иранской управляемой ракеты Kheibar Shekan, пишет Israel National News со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Ожидается, что дальность полета проектируемой ракеты составит около 2000 километров. Это позволит наносить удары по целям на всей территории Израиля и Саудовской Аравии.

    Выводы исследователей основаны на информации, собранной в июле властями Йемена после перехвата двух партий оборудования, предназначенного для производства ракет. Среди изъятого оказались элементы конструкции, двигатели и предметы двойного назначения.

    При этом пока нет подтверждений того, что хуситы преуспели в создании или применении таких ракет. Также неясно, вовлечены ли напрямую в этот процесс власти Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле йеменские хуситы сообщили об ударе ракетами по израильскому Яффо. В марте они нанесли ракетный удар по целям в Израиле. В прошлом году мятежники заявили об ударе ракетой по израильскому танкеру в Красном море.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Здание нефтяной компании Saudi Aramco попало под обстрел

    Минэнерго Саудовской Аравии: Здание Saudi Aramco попало под обстрел

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что административное здание нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахране подверглось обстрелу.

    Административное здание нефтяной компании Saudi Aramco в Дахране подверглось обстрелу и загорелось, передает РИА «Новости».

    В министерстве энергетики королевства уточнили, что инцидент произошел во вторник вечером. В результате атаки начался пожар, однако никто не пострадал.

    Во вторник арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией отчиталась об уничтожении над Дахраном запущенной из Йемена баллистической ракеты. Отмечалось, что ее обломки упали на жилой район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по Саудовской Аравии.

    Власти королевства начали расследование сбоев противовоздушной обороны при атаках.

    В понедельник мятежники заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек

    Al Jazeera: Обломки ракет хуситов ранили четырех человек в Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Представитель арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил о перехвате нацеленных на Эр-Рияд и Дахран ракет хуситов, в результате падения обломков которых пострадали не менее четырех человек.

    Силы противовоздушной обороны перехватили в небе над Саудовской Аравией ракеты, выпущенные йеменскими повстанцами-хуситами. Обломки упали на жилые дома в столице королевства, в результате чего ранения получили по меньшей мере четыре человека, передает Al Jazeera.

    Целями атак стали Эр-Рияд и Дахран, а также расположенная к югу от столицы провинция Эль-Хардж, сообщает Anadolu.

    «Системы противовоздушной обороны обнаружили ракету, выпущенную террористами-хуситами, в небе над провинцией Эль-Хардж и нейтрализовали ее», – заявил Турки аль-Малики.

    Международно признанное правительство Йемена сообщило об успешном продвижении своего наступления с целью возвращения территорий, удерживаемых хуситами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Reuters: Иран атакует суда в Ормузе для влияния на выборы в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Ирана начали использовать новые тактические приемы для нападения на суда в Ормузском проливе, чтобы удержать высокие цены на нефть и повлиять на исход ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Власти Ирана расширили географию нападений и изменили способы атак на коммерческие суда в попытке оказать давление на Вашингтон, пишет Reuters.

    «Цель состоит в том, чтобы сорвать усилия США и их союзников по снижению мировых цен на нефть», – заявил один из высокопоставленных иранских чиновников. По его словам, Тегеран в скором времени намерен полностью перекрыть судоходство в Ормузском проливе для нарушителей.

    Решение о новой стратегии принято на высшем уровне. Корпус стражей исламской революции начал использовать небольшие лодки с невооруженными корректировщиками для поиска целей после потери радиолокационных станций. Недавно американские военные уничтожили одно из таких судов, предварительно приказав экипажу покинуть его.

    Нападения также распространились за пределы Ормузского пролива, в частности в Оманский залив и воды у берегов Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник танкер подвергся атаке в Ормузском проливе. В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о нападении на судно в этом регионе. В субботу нефтяной танкер подорвался там на мине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    ВСУ за сутки атаковали Курскую область из артиллерии 110 раз
    Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте
    Пограничники США попали в перестрелку на границе с Мексикой
    Папе римскому удалили часть правого легкого
    Федосеева-Шукшина попала в реанимацию