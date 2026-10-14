Китай и КНДР объявили об открытии нового моста

Xinhua: Китай и КНДР назначили на четверг открытие моста через Ялуцзян

Tекст: Игорь Иножарский

Новый мост через пограничную между Китаем и КНДР реку Ялуцзян официально откроется для движения в четверг, при этом Пекин и Пхеньян проведут совместную церемонию запуска объекта, сообщило государственное агентство «Синьхуа».

Речь идет о так называемом новом мосту через реку Ялуцзян, соединяющем китайский город Даньдун с северокорейским Синыйджу; он станет крупнейшим и важнейшим сухопутным переходом для двусторонней торговли, пишет Reuters.

Китай завершил свою часть моста еще в 2014 году в расчете на рост товарооборота, однако КНДР долгое время не достраивала подъездные дороги и пункты досмотра на своей стороне, поскольку отношения стран осложнились из-за северокорейских ядерных испытаний и последующих санкций Совбеза ООН.

Открытие моста стало очередным сигналом сближения Пекина и Пхеньяна: КНДР наращивает внешние контакты после пандемии и старается балансировать связи с Китаем и Россией, при том что экспорт Китая в КНДР в прошлом году вырос на 25% до 2,3 млрд долларов, но все еще заметно ниже уровней до ужесточения санкций.

Северная Корея и Россия в прошлом месяце открыли автодорожный мост через реку Туманная, а Китай и Россия критикуют резолюции Совбеза ООН, ограничивающие сотрудничество с Пхеньяном, и обвиняются США и Южной Кореей в нарушении санкционного режима, отмечает Reuters.

Старший научный сотрудник Института национального объединения Кореи в Сеуле Чо Ханбом заявил, что дальнейшее откладывание запуска моста могло бы создать нежеланное напряжение для обеих сторон, хотя Пхеньян по-прежнему опасается чрезмерной экономической зависимости от Пекина: «Всегда одновременно присутствуют настороженность и сотрудничество в отношениях КНДР и Китая».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Китае назвали «знаменательным достижением» продление трассы М-12 в России до границы с Китаем и КНДР, что должно было усилить транспортную связанность регионов, и об этом проекте подробно сообщили. Путин ранее в прошлом году рассказал о планах продлить автомагистраль М-12 до границ с Казахстаном, Китаем и КНДР. В прошлом году товарооборот Китая и КНДР снизился на 5% до 2,18 млрд долларов.