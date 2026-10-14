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    14 октября 2026, 10:14 • Новости дня

    Макрон созвал совет по нацбезопасности для обсуждения рисков ИИ

    Figaro: Макрон созвал совет по нацбезопасности для обсуждения рисков ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон проведет совещание совета по обороне и национальной безопасности, посвященное вопросам искусственного интеллекта.

    Заседание состоится в среду, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Совет обсудит вызовы, связанные с развитием и использованием искусственного интеллекта, а также приоритеты Франции в этой сфере на национальном и европейском уровнях.

    В Елисейском дворце заявили, что ИИ стал стратегической областью, затрагивающей вопросы суверенитета и национальной безопасности, наряду с космосом и ядерной энергетикой.

    Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сравнил создание ИИ со вступлением в эру атомной энергетики в XX веке и призвал обеспечить регулирование новой технологии из-за возможных рисков. Совещание, как отмечается, было запланировано давно и не связано с кибератаками, которым Франция подверглась в последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца искусственный интеллект помог расшифровать закодированное послание Наполеона Бонапарта спустя 217 лет.

    В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом.

    Европейская комиссия и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ.

    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    13 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера

    Посольство России назвало захват Францией танкера DF Peak морским пиратством

    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    @ Marine Nationale

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова и российское посольство в Париже назвали задержание Францией танкера DF Peak в Индийском океане актом морского пиратства и вопиющим нарушением международного права.

    Действия французских властей по захвату торгового судна DF Peak нарушают международное право, а ссылки на Конвенцию ООН являются попыткой прикрыть откровенный разбой, передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России во Франции.

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты добавили, что утверждения о нарушении танкером санкций базируются на нелегитимных односторонних мерах. В настоящее время посольство проверяет информацию о возможном нахождении граждан России на борту, так как французская сторона не уведомляла Москву об инциденте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также потребовала от западных стран отказаться от варварских подходов к морскому судоходству, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва как часть мирового большинства настаивает на возвращении государств Запада в правовое поле.

    В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании военными моряками танкера DF Peak неподалеку от острова Реюньон в Индийском океане. Поводом для захвата судна стали подозрения в несоответствии его флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна.

    Французская прокуратура ранее начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    @ Marine Nationale

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия французских военно-морских сил по задержанию танкера DF Peak в Индийском океане стали вопиющим нарушением норм международного права, заявили в посольстве России в Париже.

    Французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании танкера, следовавшего под флагом Бенина, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане. Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна. Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    13 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное ИИ фото медведя

    В Приамурье женщину оштрафовали на 15 тыс. рублей за фейковое фото ИИ-медведя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд оштрафовал жительницу поселка Магдагачи Амурской области на 15 тыс. рублей за распространение в интернете сгенерированной нейросетью фотографии медведя.

    Женщина с помощью нейросети добавила медведя на фотографию улицы и отправила подруге через мессенджер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.

    Фотография быстро распространилась среди местных жителей. В полицию стали поступать сообщения от испуганных граждан, одна из женщин призналась, что из-за реалистичного изображения весь день боялась выходить из дома. Информация о появлении хищника дошла до главы округа, для поиска животного задействовали охотоведов и спецтехнику.

    Позже создательница фейка сама обратилась в правоохранительные органы и призналась в розыгрыше. На суде она раскаялась и попросила вернуть изъятый у нее смартфон, который нужен ей для работы. С учетом смягчающих обстоятельств судья назначил штраф в размере 15 тыс. рублей, что ниже минимального предела по административной статье о распространении недостоверной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд заочно арестовал политолога Снеговую за фейки об армии. Также суд отправил в колонию настоятеля «Московского центра дзэн» за фейки о Вооруженных силах России. Кроме того, суд заочно приговорил Смольянинова к восьми годам колонии за фейки о российских войсках.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

    Экоактивистка Тунберг присоединилась к протестам французских старшеклассников

    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции
    @ LaPresse/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в массовых демонстрациях учащихся в пригороде Парижа.

    Активистку заметили среди демонстрантов рядом с лицеем имени Поля Элюара в Сен-Дени на севере французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

    Ранее организаторы движения призывали сторонников не прекращать акции и примкнуть к массовой манифестации во вторник.

    Французские старшеклассники на протяжении нескольких недель протестуют против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Некоторые манифестации переросли в беспорядки, для разгона которых полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более 6,8 тыс. человек, большинство из которых являются несовершеннолетними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в своей стране.

    Учащиеся заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу число дел против французской полиции из-за действий на манифестациях выросло до 24.

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    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

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    12 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин сообщил о запуске специализированного хранилища видеоматериалов, которое предоставит разработчикам беспилотных систем данные для обучения нейросетей военного назначения.

    Создана платформа, которая предоставляет разработчикам беспилотников доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов, сообщает Минобороны.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – заявил руководящий проектом замминистра обороны России Дмитрий Щербинин.

    Специалисты ведомства разработали единый унифицированный классификатор распознавания данных, который позволяет машинным алгоритмам эффективно и структурировано работать с информацией. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в сервис, где проходят проверку на полноту.

    В министерстве подчеркнули, что такой подход позволяет повысить устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Платформа надежно защищена сертифицированными средствами криптографии и аутентификации.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов.

    Ранее представитель командования НАТО объяснил зависимость украинской армии от искусственного интеллекта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

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    13 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Yonhap: Samsung показала новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    На саммите OCP Global Summit 2026 в Сан-Франциско южнокорейская компания Samsung Electronics представила стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры искусственного интеллекта.

    Компания выделила три ключевых направления для повышения производительности ИИ-систем: высокопроизводительная память, технологии расширения на базе Compute Express Link (CXL) и решения для хранения данных с использованием SSD-накопителей следующего поколения, пишет Yonhap.

    Корпоративный вице-президент и руководитель группы разработки приложений Samsung Шим Хо Чжун пояснил, что по мере роста моделей искусственного интеллекта и увеличения объемов данных расширение емкости памяти становится критически важным. По его словам, компания расширяет сотрудничество с глобальными клиентами для оптимизации ИИ-систем с самых ранних этапов разработки.

    На мероприятии Samsung также планирует провести совместную с компанией Advanced Micro Devices (AMD) демонстрацию решения для расширения памяти на базе CXL. Это позволит решить проблему ограничений емкости памяти в существующих вычислительных системах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом компания Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой корейской компании. Весной сотрудники корпорации добились выплаты гигантских премий. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов для Tesla.

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    13 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Сикорский оценил выборы во Франции приписанной Сталину фразой

    Bloomberg: Сикорский описал выборы во Франции приписанной Сталину цитатой

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался давать прогнозы о будущем французской помощи Киеву, прокомментировав неопределенность на выборах президента Франции цитатой, которую приписал Иосифу Сталину.

    Министр отвечал на вопрос о рисках ослабления поддержки Украины в случае победы на выборах во Франции кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Мы не пускаемся в спекуляции по поводу внутренних дел стран-союзниц. Но на президентских выборах во Франции есть и другие кандидаты. Мой коллега из Европарламента Рафаэль Глюксманн только что был выдвинут от одной из французских партий. Как любил говорить товарищ Сталин, проблема демократии в том, что ты никогда не знаешь, кто победит», – заявил Сикорский.

    Ранее вице-председатель «Национального объединения» Себастьен Шеню сообщил в эфире канала BFMTV, что у Парижа больше нет средств для финансирования Украины. По его словам, поддержка Киева уже обошлась гражданам в 8 млрд евро прямых расходов и 25 млрд евро с учетом доли Франции в общеевропейских тратах на фоне роста госдолга.

    Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Нынешний глава государства Эмманюэль Макрон по истечении второго срока не сможет баллотироваться из-за ограничений в конституции.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    Как отмечали в Bloomberg, годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.

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    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

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    13 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Anthropic предрекла превращение ИИ в компьютерные вирусы

    Anthropic: ИИ-модели скоро смогут распространяться как компьютерные вирусы

    Anthropic предрекла превращение ИИ в компьютерные вирусы
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модели искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем будущем смогут самостоятельно распространяться по «умной» бытовой технике, заявили исследователи компании Anthropic.

    По словам исследователей, подобное может произойти уже через несколько месяцев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Anthropic.

    В компании отметили, что обезвредить такой вирусный алгоритм будет крайне сложно, поскольку у него нет единой точки подключения.

    Эксперименты Anthropic показали, что уже сегодня ИИ можно запустить на сети из дешевых телевизионных приставок. При этом модель способна самостоятельно понять, как работает незнакомое оборудование, и взломать его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году.

    В тот же день британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ.

    В прошлом месяце разработчик ИИ Anthropic заявил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны нейросетей.

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    11 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году

    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о возможных кибератаках с использованием искусственного интеллекта в 2027 году, отметив, что самая опасная технология, когда-либо изобретенная людьми, скорее всего, приведет ко «множеству негативных сюрпризов» в киберпространстве.

    Нерегулируемый искусственный интеллект представляет собой растущую угрозу, считает основатель Microsoft Билл Гейтс, и предсказывает рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году.

    По его мнению, риск выхода ИИ из-под контроля – это перспектива далекого будущего, но непосредственную обеспокоенность вызывает использование существующих систем без надлежащих мер защиты от злоумышленников.

    «Сфера, где мы, вероятно, увидим наиболее серьезные последствия в ближайшем году, – это кибератаки. Настоящая опасность сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля. Нам нужно работать над этим вопросом, но до того момента, когда это окажет масштабное влияние, еще далеко», – заявил Гейтс в беседе с CNN.

    Гейтс подчеркнул, что речь идет о злоумышленниках, использующих ИИ, особенно в тех случаях, когда можно отключить все системы защиты. Уже сейчас необходимы более строгие ограничения, чтобы не допустить использования ИИ преступниками для биотерроризма и кибератак.

    «Но сейчас разрешено отключать все защитные механизмы. Поэтому, когда мы имеем дело со злоумышленниками, отсутствием защиты и новейшими моделями, именно здесь – в ближайшем году, и прежде всего в сфере кибербезопасности, – нас ждет множество неприятных сюрпризов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия и допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ.
    Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

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    11 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового стремящегося к миру президента

    Французский политик Филиппо указал на право украинцев выбрать нового президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что народ Украины имеет право на проведение выборов и избрание нового лидера, нацеленного на мирное урегулирование конфликта.

    «Украинский народ имеет право на выборы и на нового президента, который стремится к миру», – написал Филиппо, передает ТАСС.

    Официально президентские полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года, однако власти не стали проводить очередные выборы из-за действия военного положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что одних заявлений Дональда Трампа недостаточно для назначения выборов на Украине.

    В тот же день конгрессмен-республиканец Томас Масси посоветовал Владимиру Зеленскому прислушаться к американскому президенту.

    В субботу Флориан Филиппо заявил о решениях Трампа, которые окажутся фатальными для Зеленского.

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    11 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции сравнил протесты лицеистов с гражданской войной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Вставай, Франция», кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Николя Дюпон-Эньян заявил, что продолжающиеся протесты старшеклассников и студентов в стране можно сравнить с началом гражданской войны.

    «Это уже не движение лицеистов. Это начало городских беспорядков и гражданской войны. Поэтому совершенно очевидно, что сейчас ситуация драматическая», – заявил Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews, передает ТАСС.

    По его мнению, правительство не осознало масштабов происходящего и недовольства лицеистов, позволив «пожару разгореться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число заведенных против полицейских в связи с протестами старшеклассников дел увеличилось до 24.

    Ущерб от действий школьников был оценен.

    Власти Франции направили 3 тыс. учителей в проблемные учебные заведения на фоне протестных акций.

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