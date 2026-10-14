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    14 октября 2026, 10:11 • Новости дня

    В Литву прибыла первая группа ротационных войск США

    LRT: Американские ротационные войска в полном составе прибудут в Литву к ноябрю

    Tекст: Мария Иванова

    Первые сто американских солдат вернулись в Литву в рамках возобновления развертывания ротационных войск США, сообщил министр обороны республики Робертас Каунас.

    В Литву прибыла первая группа американских солдат в рамках размещения ротационных войск США, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    «Ротация началась вчера, прибыли первые сто солдат. Планируется прибытие еще 10-12 таких подразделений, они продолжатся на следующей неделе, и к середине ноября два батальона будут полностью развернуты в Литве», – сообщил министр обороны республики Робертас Каунас.

    По его словам, союзные войска разместят в военном городке в Пабраде. Литва примет тяжелый бронетанковый и инженерный батальоны общим составом около 1 тыс. человек. Военнослужащие прибывают на самолетах, а техника доставляется морскими и железнодорожными путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США вернули войска в Литву.

    В июне министр обороны республики подтвердил вывод американских войск из страны.

    В мае политологи объясняли соревнование Польши и Литвы за контингент США из ФРГ.

    13 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности представил новую «теорию победы», основанную на пресечении и нейтрализации любого нападения на альянс.

    Гринкевич заявил, что новая «теория победы» НАТО предусматривает пресечение любого нападения на альянс, нейтрализацию его последствий и при необходимости выведение из строя сил, совершивших атаку, подчеркнув при этом оборонительный характер блока, передает Anadolu.

    «Поэтому у нас нет никаких планов, намерений или целей, выходящих за рамки защиты нашего народа и обороны наших территорий. Однако наша ориентированность на оборону не должна восприниматься как слабость или недостаток решимости», – заявил Гринкевич, добавив, что любое нападение на союзника будет сделано «совершенно бесплодным». По его словам, для реализации этой концепции все 32 союзника согласовали единую «теорию победы».

    Генерал пояснил, что сначала предполагается остановить атаку, затем нейтрализовать ее последствия и сдержать продвижение противника, а на следующем этапе – при необходимости – вывести из строя силы противника и боевые системы, развернутые против НАТО. При этом он подчеркнул, что целью альянса не является стратегическое поражение противника, а лишь недопущение захвата и удержания территории стран блока и отказ от эскалации, ответственность за которую, по его словам, полностью ляжет на агрессора.

    Гринкевич отметил, что благодаря многоуровневым разведывательным системам и обработке больших массивов данных с помощью передовых алгоритмов вероятность того, что НАТО окажется застигнутым врасплох, невелика. Он заявил, что альянс уже сегодня ночью готов сражаться в случае нападения, но продолжит наращивать подготовку и учения, чтобы каждый следующий день повышать уровень боеготовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе раскрыл план отражения потенциального нападения России. В тот же день сообщалось, что главком НАТО в Европе пообещал представить союзникам план противостояния России. В субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

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    12 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства, объяснив это мнимыми гибридными атаками Москвы.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства из-за якобы совершаемых Москвой гибридных атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В интервью изданию министр предложил запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам пребывания и сократить их число, как это ранее сделала Варшава. Сикорский также потребовал обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, предъявлять биометрический паспорт и поддержал идею уменьшить количество выдаваемых туристических виз.

    В российском внешнеполитическом ведомстве ужесточение шенгенских правил неоднократно расценивали как дискриминацию. Последнее генеральное консульство России в Польше закрылось в декабре 2025 года из-за отзыва согласия местного МИД на его работу, ранее прекратили деятельность дипмиссии в Кракове и Познани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России. До этого посол России в Германии Сергей Нечаев указал, что у недоброжелателей страны не осталось ограничителей.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море

    Генсек НАТО Рютте допустил усиление мер сдерживания альянса в Черном море

    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о возможности усиления мер сдерживания и обороны Североатлантического альянса в Черном море после инцидентов с торговыми судами у побережья Болгарии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил последние инциденты в Черном море с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым, передает РИА «Новости».

    «Мы уже усилили наше присутствие на восточном фланге и продолжим следить за обстановкой в сфере безопасности, при необходимости корректируя наши меры сдерживания и обороны», – заявил Рютте.

    Ранее болгарские власти сообщили об атаке беспилотников на два торговых судна у черноморского побережья страны, в результате которой одно из них затонуло. Радев подчеркнул отсутствие доказательств, позволяющих установить виновных в произошедшем.

    В последнее время участились атаки украинских военных на гражданскую инфраструктуру и мирные суда. В начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Черное море стало малопригодно для безопасного судоходства из-за действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море.

    До того атакованный танкер отбуксировали в безопасное место.

    Также при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

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    12 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе

    МО Нидерландов: Граждан Европы необходимо убеждать в пользе помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус указала на снижение общественной поддержки Украины среди жителей европейских стран и призвала активнее объяснять населению выгоду от дальнейшей помощи Киеву.

    «Я вижу повсюду в Европе и определенно в нашей части Европы недостаток поддержки Украины со стороны населения. И очень важно сохранять эту поддержку», – заявила Йешильгёз-Зегериус на Варшавском форуме по безопасности, передает ТАСС.

    По словам министра обороны, европейские власти обязаны разъяснять гражданам пользу от сотрудничества с Украиной. Она подчеркнула, что помощь Киеву способствует наращиванию производственных оборотов в оборонной промышленности и позволяет использовать украинский боевой опыт для нужд собственных вооруженных сил.

    Спад энтузиазма европейцев подтверждают и данные опросов. В начале октября издание Politico со ссылкой на внутренние опросы Североатлантического альянса сообщило о снижении доли сторонников поддержки Украины среди граждан стран НАТО с 59% в 2025 году до 55% весной 2026 года. При этом наименее популярной формой помощи оказались поставки вооружений. Настроения граждан объясняются ростом стоимости жизни и конкуренцией оборонных расходов с социальными программами, что усиливает позиции политических сил, выступающих против финансирования Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Киев получил втрое меньше ожидавшейся международной помощи.

     До этого большая часть заявленной ФРГ поддержки осталась внутри страны.

    Ранее Минобороны Нидерландов признало ущерб армии от помощи Украине.

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    12 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Захарова назвала дурдомом доклад НАТО о готовности к нападению России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над докладом Североатлантического альянса о готовности отразить российское нападение, которого в блоке не ожидают.

    Североатлантический альянс подготовил доклад о готовности отразить нападение со стороны России, при этом в самой организации не ожидают подобного развития событий. «Дурдом на выезде», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

    В прошлом месяце постпред США при организации призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Летом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.

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    12 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич констатировал наличие серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил европейских государств.

    Главком заявил, что европейские страны сталкиваются с дефицитом военных кадров, а создание крупной боеспособной армии требует значительного времени на подготовку руководителей всех уровней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «У нас определенно есть проблемы с аспектом личного состава», – сказал Гринкевич.

    Генерал подчеркнул, что решить кадровую проблему моментально невозможно, поскольку для каждого подразделения необходимо набрать и подготовить командиров младшего и среднего звена. По его словам, преодоление кризиса требует изменений в законах о воинской повинности, и некоторые страны Европы уже начали корректировать соответствующее законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России.

    Ранее Польша взяла кредит на строительство сильнейшей армии.

    До этого европейские страны обсуждали возможность возвращения ко всеобщей воинской обязанности.

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    12 октября 2026, 22:53 • Новости дня
    Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море

    Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атак дронов на торговые суда

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев запросил техническую поддержку у Евросоюза и НАТО для расследования ударов беспилотников по двум торговым судам в Черном море.

    Правительство Болгарии обратилось к союзникам за помощью, так как национальным ведомствам до сих пор не удалось обнаружить обломки аппаратов для установления их происхождения, передает РИА «Новости».

    «В письмах к председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте премьер-министр Румен Радев подчеркнул необходимость поддержки союзников и призвал к приоритетному решению этого вопроса, учитывая его неотложный характер», – говорится в коммюнике кабмина.

    В ночь на 6 октября неизвестные беспилотники атаковали два судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Зерновоз Able под флагом Палау загорелся, с него эвакуировали 18 моряков, двое получили тяжелые ранения. Второе судно Alfa Watan под флагом Того затонуло, его экипаж пропал без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море.

    Во вторник власти Болгарии отказались задействовать статьи НАТО из-за атаки на корабли.

    Минобороны Болгарии не установило принадлежность атаковавших суда беспилотников.

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    12 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи

    Главком сил НАТО Гринкевич заявил о сокрытии условий запуска пятой статьи

    Tекст: Ольга Иванова

    Главком сил Североатлантического альянса в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что НАТО сознательно сохраняет неопределенность относительно поводов для задействования пятой статьи о коллективной обороне.

    «Мы намеренно оставляем неясным вопрос, что именно может стать поводом для задействования пятой статьи», – слова Гринкевича приводит РИА «Новости».

    Генерал добавил, что во времена холодной войны страны ни разу не использовали даже четвертую статью договора, которая подразумевает запрос консультаций любой из стран к союзникам в случае угрозы безопасности.

    Союзники обсуждали и решали возникающие проблемы без применения каких-либо формальных механизмов, пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

    Главнокомандующий пообещал представить план противостояния Москве.

    В организации заявили о нехватке личного состава у европейских армий.

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    13 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией НАТО на Балтике

    Захарова: Задержание судов Швецией стало частью стратегии НАТО на Балтике

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание Швецией судов является частью стратегии Евросоюза и НАТО по ограничению свободного судоходства.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала освобождение шведскими властями танкера Sea Owl 1, назвав регулярные задержания кораблей частью курса Евросоюза и НАТО на ограничение навигации в Балтийском море, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

    «Рассматриваем провокационные действия шведских властей по задержанию, аресту и досмотру судов, следующих через территориальные воды Швеции, как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, направленной на сдерживание России и противодействие внешнеторговой деятельности нашей страны», – говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник освобожденный властями Швеции танкер Sea Owl 1 направился в Латвию.

    В понедельник Швеция отпустила задержанный в марте танкер с россиянином на борту.

    В мае МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике.

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    12 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России

    Главком НАТО в Европе Гринкевич представил план на случай конфликта с Россией

    Главком ОВС НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представил стратегию отражения потенциального нападения России, признав при этом, что альянс не считает конфликт неизбежным.

    Суть так называемой «теории победы» НАТО заключается в том, чтобы отразить возможное нападение, а затем нанести удар по участвующим в нем силам, сказал генерал, передает РИА «Новости».

    «Эта стратегия согласована всеми 32 союзниками, так что она представляет и включает каждого из нас. Другими словами, это наша теория победы. Перед описанием этой теории более детально позвольте мне прояснить: я не считаю, что конфликт неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так», – заявил Гринкевич на форуме по безопасности в Варшаве.

    Генерал дистанцировался от выражения «стратегическое поражение», отметив, что альянс не стремится нанести его противнику, а хочет лишь пресечь любую атаку на корню и лишить его возможности захватить территорию. Он добавил, что НАТО уже сегодня готово вести боевые действия и продолжит «репетировать каждый день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи Североатлантического альянса.

    Он также обещал представить план противостояния России.

    В субботу в альянсе назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

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    12 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России

    Генерал Гринкевич пообещал представить план противостояния России

    Tекст: Катерина Туманова

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич пообещал изложить на Варшавском форуме по безопасности «теорию победы над Россией», которая не собирается ни на кого нападать.

    Стратегия, которая ранее обсуждалась на высшем уровне Военного комитета НАТО, будет впервые публично представлена командующим силами альянса в Европе, передает РИА «Новости». Организаторы Варшавского форума по безопасности подчеркнули особую значимость этого выступления.

    «Одним из важнейших событий Варшавского форума по безопасности в этом году станет выступление генерала Алексуса Гринкевича, который с прошлого года является главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе», – говорится в пресс-релизе.

    Мероприятие пройдет 2-13 октября в польской столице. В нем участвуют премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы, заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекериньская. Владимир Зеленский присоединится к форуму в онлайн-формате.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не заинтересована в прямом военном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    В сентябре в Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться.

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    12 октября 2026, 22:06 • Новости дня
    Латвия составила «кровавый список» для сокращения расходов из-за дефицита

    Правительство Латвии решило урезать расходы бюджета из-за дефицита

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Латвии Марис Кучинскис сообщил о подготовке так называемого «кровавого списка» бюджетных расходов, которые планируется сократить из-за крупного дефицита.

    Дефицит бюджета республики на 2026 год составляет 3,3% ВВП, при этом доходы запланированы на уровне 16,1 млрд евро, а расходы достигнут 17,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «В процессе подготовки бюджета формируется так называемый «кровавый список», в котором перечислены различные задачи и меры жесткой экономии, подлежащие реализации», – пояснил Кучинскис. Он добавил, что государственные траты придется урезать на несколько сотен миллионов евро.

    С необходимостью экономии согласился президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. По его словам, правительству предстоит отказаться от необеспеченных обещаний и найти внутренние резервы, поскольку текущий уровень долга страны не позволяет наращивать заимствования.

    Глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска отметила, что сокращение финансирования негативно отразится на пациентах и медиках. Она подчеркнула, что власти республики отказались признать здравоохранение приоритетным направлением наравне с обороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Латвия решила закупить противопехотные мины на 8,5 млн евро.

    В прошлом году Латвия начала сокращать поддержку и льготы для украинских беженцев.

    Застой в латвийской экономике объяснили антироссийскими санкциями.

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    12 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс

    Главком ОВС НАТО в Европе Гринкевич оценил риск нападения России на альянс

    Tекст: Ольга Иванова

    Риск нападения на Североатлантический альянс со стороны России в настоящее время оценивается как относительно низкий, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

    «На мой взгляд, риск крупного нападения на территорию НАТО прямо сейчас относительно низок», – сказал Гринкевич в интервью польскому каналу TVP World, отвечая на вопрос о России, передает ТАСС.

    Российское руководство неоднократно отвергало предположения, что Москва якобы может напасть на государства НАТО к 2030 году. Президент Владимир Путин в прошлом году заявлял о готовности «зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности».

    Позже российский лидер подчеркивал, что заявления о якобы готовящемся нападении России на Европу являются не просто бредом, а провокацией и дезинформацией с целью одурачить собственное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России.

    В субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

    В тот же день СМИ сообщили, что альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

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    12 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России

    Американский борт ARTEMIS II совершил полет в 100 км от российской границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушное судно радиолокационной разведки Bombardier ARTEMIS II, вылетевшее с румынской авиабазы, провело патрулирование в воздушном пространстве прибалтийских республик недалеко от российских рубежей.

    Американский самолет радиолокационной разведки совершил полет над территориями Латвии и Эстонии примерно в ста километрах от границы с Россией, передает РИА «Новости».

    Борт Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии утром в понедельник. Самолет прошел над территориями Венгрии, Словакии, Польши и Литвы, после чего направился на север в сторону Эстонии.

    Не достигнув северной морской границы республики, воздушное судно развернулось и проследовало на юг. В ходе полета самолет сделал несколько петель над прибалтийскими странами.

    Модель ARTEMIS II представляет собой бизнес-джет, переоборудованный американской компанией Leidos специально для ведения военной радиолокационной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье самолет-разведчик США провел над Черным морем более семи часов.

    До этого американский разведывательный борт пролетел над Баренцевым морем вблизи российских рубежей.

    Также Министерство иностранных дел отметило активное использование НАТО наступательных сценариев на учениях у границ России.

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    13 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Президент Польши уличил политиков в запугивании граждан войной ради рейтингов

    Навроцкий: Польские политики пугают граждан войной ради политических рейтингов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Польши Кароль Навроцкий признал, что поляков пугают войной для достижения политических целей.

    Навроцкий заявил, что граждан Польши намеренно пугают вооруженным конфликтом ради достижения корыстных политических целей. «Мне немного жаль безответственных политиков, которые пугают поляков войной по чисто политическим причинам, ради рейтингов», – сообщил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Москва не имеет планов нападать на государства НАТО из-за отсутствия в этом какого-либо смысла. Глава государства отмечал, что западные политики постоянно используют миф о российской угрозе для устрашения населения и отвлечения его от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно осознают фейковый характер подобных заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Навроцкий заявил, что над Польшей не должно быть бандеровских флагов.

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