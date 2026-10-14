Глава французского ИИ-стартапа предостерег американцев от голосования за демократов

Tекст: Игорь Иножарский

Французский предприниматель и сооснователь AI-компании Argil Бриваль Ле Погам опубликовал в X обращение к американцам, собирающимся голосовать за демократов, в котором описал Францию как предостережение и заявил, что не хочет, чтобы США повторили её путь, передает Fox News.

«Я француз. Я хочу поговорить с американцами, которые собираются голосовать за демократов. Не, чтобы оскорбить вас. Чтобы предупредить. Я пришёл из вашего будущего», – написал Ле Погам, объяснив, что под руководством прогрессивных политиков госсектор Франции разросся до почти 57% ВВП ради бесплатного здравоохранения, колледжей и щедрого соцобеспечения, но бюджет не был сбалансирован с 1974 года, долг превысил 3,3 трлн евро, а больницы и школы деградируют.

Он описал отток образованной молодежи и капитала из Франции, подчеркнув, что из-за высоких налогов и регулирования лучшие инженеры уезжают в Лондон, Цюрих и Сан-Франциско, а богатые, которых хотели нагрузить налогами, тоже покинули страну. Ле Погам заявил, что французы не голосовали за упадок, а лишь десятилетиями поддерживали всё новые «щедрые обещания», и призвал американцев не идти по тому же пути.

Предприниматель написал, что любит Америку за веру в возможность «построить что-то из ничего», которую он испытал, приехав в Кремниевую долину самоучкой, и попросил избирателей спросить себя, делает ли их выбор США больше похожими на собственный идеал или на Францию, добавив: «Поверьте мне. Вам не нужно быть Францией». Его пост быстро стал вирусным и был растиражирован консервативными комментаторами и миллиардером Биллом Акманом.

В последующих сообщениях Ле Погам отметил, что за последние 25 лет сильнее всего подорожали субсидируемые государством сферы – медицина, образование и жильё, тогда как товары без господдержки, например телефоны и программное обеспечение, стали доступнее. Он назвал государственные программы «троянским конём», который всегда начинается с реальной проблемы и «щедрого» обещания, но делает ситуацию хуже, а провалы бюрократии становятся аргументом для очередного расширения государства.

«Во Франции мы на конце этого пути. Долг, который мы не сможем погасить. Молодые люди, которые не могут купить жильё. Наши лучшие люди уезжают. И каждые несколько лет наши города горят. Никто за это не голосовал. Они голосовали ещё за одно щедрое обещание, 50 лет подряд», – написал он, призвав республиканцев делиться его текстом с демократами «не ради спора, а ради разговора» и заключив: «Не исправляйте провалы государства ещё большим государством. Оставайтесь американцами. Просите меньше государства, а не больше».

В комментарии Fox News Digital Ле Погам сообщил, что реакция на его заявления «в целом была очень позитивной», и выразил поддержку Республиканской партии, пояснив, что её платформа, по его мнению, лучше защищает динамику, индивидуальную свободу и предпринимательский дух, делающие Америку уникальной и во многом утраченные Европой, особенно Францией.

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