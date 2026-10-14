Здание нефтяной компании Saudi Aramco попало под обстрел

Минэнерго Саудовской Аравии: Здание Saudi Aramco попало под обстрел

Tекст: Мария Иванова

Административное здание нефтяной компании Saudi Aramco в Дахране подверглось обстрелу и загорелось, передает РИА «Новости».

В министерстве энергетики королевства уточнили, что инцидент произошел во вторник вечером. В результате атаки начался пожар, однако никто не пострадал.

Во вторник арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией отчиталась об уничтожении над Дахраном запущенной из Йемена баллистической ракеты. Отмечалось, что ее обломки упали на жилой район.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по Саудовской Аравии.

Власти королевства начали расследование сбоев противовоздушной обороны при атаках.

В понедельник мятежники заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда.