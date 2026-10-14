Активисты заблокировали движение транспорта с ядерными отходами в Германии

DPA: Экоактивисты заблокировали транспорт с ядерными отходами в ФРГ

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

В ходе инцидента были задержаны трое участников акции: 20-летний молодой человек, 30-летняя женщина, а также 37-летний активист. Протестующие спустились на веревках с моста с помощью альпинистского снаряжения в районе развязки Шермбек. У них изъяли баннер с протестными лозунгами.

Из-за действий активистов график движения спецтранспорта был нарушен, однако к утру колонна достигла промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива в городе Ахаус. На время полицейской операции автомобильный трафик на этом участке автобана перенаправлялся по обходным маршрутам.

Эта перевозка стала 23-й в рамках вывоза материалов из исследовательского центра в Юлихе. Маршрут транспортировки вызывает споры в немецком обществе. Колонны тяжеловозов преодолевают около 170 км через густонаселенные районы Северного Рейна – Вестфалии. Всего планируется переместить 152 контейнера Castor. Согласно прогнозам регионального министерства экономики, завершить вывоз ядерных отходов удастся не ранее лета 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Нидерландов задержала 100 заблокировавших трассу экоактивистов.

Немецкая полиция начала поиски напавшего на энергообъекты экорадикала.

В августе Финляндия подготовила хранилище ядерных отходов на глубине 450 метров.