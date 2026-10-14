Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян

Rapporteur: Ирландия отвергла план Германии ограничить визы для россиян

Tекст: Мария Иванова

Берлин выступил с инициативой выдавать гражданам России шенгенские визы, которые будут действительны исключительно в пределах выдавшего их государства, чтобы обязать страны, продолжающие принимать российских туристов, нести за это ответственность, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

Ирландия заявила, что подобный план не способен обеспечить безопасность и рискует подорвать доверие между государствами Шенгенской зоны.

Традиционное сопротивление ужесточению ограничений оказывают Франция и Италия, на долю которых приходится большое число выдаваемых россиянам виз, в то время как Германия настаивает на введении лимитов. Ожидается, что Еврокомиссия предложит целевые визовые ограничения в начале следующего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам.

В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз россиянам.