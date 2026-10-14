Обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек

Al Jazeera: Обломки ракет хуситов ранили четырех человек в Саудовской Аравии

Tекст: Игорь Иножарский

Силы противовоздушной обороны перехватили в небе над Саудовской Аравией ракеты, выпущенные йеменскими повстанцами-хуситами. Обломки упали на жилые дома в столице королевства, в результате чего ранения получили по меньшей мере четыре человека, передает Al Jazeera.

Целями атак стали Эр-Рияд и Дахран, а также расположенная к югу от столицы провинция Эль-Хардж, сообщает Anadolu.

«Системы противовоздушной обороны обнаружили ракету, выпущенную террористами-хуситами, в небе над провинцией Эль-Хардж и нейтрализовали ее», – заявил Турки аль-Малики.

Международно признанное правительство Йемена сообщило об успешном продвижении своего наступления с целью возвращения территорий, удерживаемых хуситами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.