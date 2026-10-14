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    14 октября 2026, 09:54 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров

    Цена тысячи кубометров газа на лондонской бирже опустилась до 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов среды продемонстрировали слабое снижение и достигли отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в начале торгов среды незначительно подешевели, передает РИА «Новости».

    По итогам сентября расчетные средние биржевые цены на энергоноситель выросли на 20%, превысив 890 долларов за тысячу кубометров. К новому существенному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке.

    Согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ в регионе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на минимальном уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Эксперты не исключают, что зимой биржевая стоимость газа может преодолеть уровень в 1200 долларов из-за проблем с заполнением резервуаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к тысяче долларов. Котировки достигли максимума с конца 2022 года.

    В понедельник стоимость энергоресурсов выросла до 950 долларов.

    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    13 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России

    The Guardian: Лондон и Варшава призвали ЕС разобраться с активами России

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский политик Эд Милибанд и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили о необходимости скорейшего решения вопроса с использованием замороженных российских активов.

    Британия готова работать с Евросоюзом над вопросом замороженных российских активов, так как каждый неверный сигнал Москве вредит безопасности, пишет The Guardian.

    «Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», – заявил Милибанд.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский добавил, что Варшава годами испытывает разочарование из-за недостаточных действий европейских властей в отношении замороженных средств. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает юридический инструмент для распределения рисков, чтобы Бельгия не оставалась один на один с возможными судебными исками со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы. Летом ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от заблокированных средств России. В прошлом году депозитарий Euroclear похвалил решение европейских властей отказаться от изъятия российских активов.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    11 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Британия, Германия и Польша выступили в поддержку Зеленского

    Британия, Германия и Польша поддержали Киев после слов Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Британии, Германии и Польши подтвердило дальнейшую поддержку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить украинского лидера.

    Британия, Германия и Польша подтвердили свою поддержку президента Украины Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп заявил, что стране нужен новый лидер, пишет Politico.

    «Я думаю, что Украине пора получить нового президента», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, раскритиковав удары Киева по российским нефтяным объектам.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях выразил абсолютную уверенность в том, что никто не сможет сломить Украину и ее президента в борьбе со спецоперацией на Украине. Он заверил Киев в полной солидарности со стороны Варшавы и Европы. Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль также подтвердил поддержку Зеленского, призвав усилить давление на Москву для возвращения к мирным переговорам. В беседе с агентством Reuters он отметил необходимость последовательности и ясности на стороне Украины.

    В свою очередь британский министр обороны Уэс Стритинг заявил в эфире BBC, что украинцы должны сами решать, кто руководит их страной. По его словам, приоритетом Лондона станет поиск примирения между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, в субботу с Зеленским поговорил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, пообещавший ужесточить санкции в знак солидарности.

    Сам Зеленский в ответ на критику Трампа сообщил в социальных сетях, что Киев будет готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперты допустили, что Дональд Трамп может ужесточить ответ на резкие высказывания Владимира Зеленского. Предприниматель Илон Маск согласился с позицией американского лидера о необходимости сменить руководителя на Украине. В субботу украинский политик запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    13 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Испании Педро Санчес после миграционного кризиса в Сеуте столкнулся с ростом опасений в обществе, где большинство граждан считают, что напряженность с Марокко может перерасти в вооруженный конфликт в ближайшие годы.

    Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута этим летом усилил страхи испанцев, что напряженность с Марокко способна вылиться в вооруженный конфликт: по сентябрьскому опросу POLITICO, его участники опасаются эскалации споров вокруг Сеуты и Мелильи, пишет POLITICO.

    В конце июля в Сеуту за короткое время прибыли более 70 тыс. мигрантов, что вызвало резкую критику социалистического правительства Педро Санчеса и его позиции по миграционной политике ЕС, а также подозрения в роли Марокко, которые Санчес неоднократно отвергал, обвиняя лишь контрабандистов.

    Сентябрьский опрос POLITICO и исследовательской компании PF Global, проведенный за несколько недель до объявления досрочных выборов, показал, что 58% респондентов считают вероятным вооруженный конфликт между Испанией и Марокко из-за Сеуты и Мелильи в течение ближайшего десятилетия, а около трех четвертей опрошенных видят в Марокко реальную угрозу территориальной целостности своей страны.

    Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхо обвинил Рабат в организации миграционного наплыва, заявив, что кризис был «возглавлен и скоординирован Марокко», а власти скрыли его причины; о возможной причастности марокканских служб говорится и в полицейском отчете, тогда как Санчес эту версию отвергает.

    Скепсис в отношении Марокко разделяют и сторонники разных партий: более трех четвертей избирателей Vox и 68% сторонников Народной партии считают конфликт в ближайшее десятилетие вероятным, почти две трети сторонников социалистов видят в Марокко серьезную угрозу, при этом их мнения о риске конфликта разделились почти поровну.

    Всего более 80% испанцев назвали Марокко умеренной или значительной внешней угрозой, заметно опережающей по этому показателю Китай, США и Россию, хотя две трети респондентов все же уверены, что через двадцать лет Сеута и Мелилья останутся под испанским контролем.

    Опрос совпал по времени с визитом короля Фелипе VI в Сеуту и Мелилью, за которым внимательно следят в Рабате: монарх планирует посетить кладбище Сиди Эмбарек, где похоронены около 90 погибших во время кризиса мигрантов, которых Марокко отказалось репатриировать, что аналитик Игнасио Сембреро назвал «пощечиной».

    Выступление Фелипе с вечерней речью в отеле Parador ожидают на фоне заявления министра обороны Маргариты Роблес, недавно назвавшей Сеуту и Мелилью «неоспоримо испанскими», тогда как король Марокко Мухаммед VI ограничился формулировкой о «серьезных вызовах» в отношениях с Мадридом, не упомянув визит напрямую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник корабли Марокко зашли в территориальные воды Сеуты во время нового наплыва мигрантов. В прошлом месяце в бывшем военном туннеле в Сеуте полиция обнаружила крупное убежище нелегалов. Тогда Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы очередного массового прорыва мигрантов и усилила контроль над анклавом.

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    12 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля

    Европейские министры раскритиковали закупку российского дизеля Трампом

    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    После обещания президента США Дональда Трампа импортировать российский дизель и его заявлений об «энергетическом перемирии» Москвы и Киева европейские министры и президент Украины Владимир Зеленский подвергли эти инициативы резкой критике, настаивая на сохранении максимального давления на Москву.

    Европейские правительства осудили объявленный президентом США Дональдом Трампом план ввезти в страну 300 тыс. тонн российского дизеля и заявили, что намерены продолжать курс на изоляцию Москвы и поддержку Украины накануне тяжелой зимы, пишет Politico.

    Трамп на выходных объявил о сделке по закупке топлива, заявив также о якобы достигнутом «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом и призвав президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, что вызвало скепсис и резкую критику в европейских столицах и структурах ЕС.

    «Эта сделка не помогает ни ценам на нефтепродукты, ни единству трансатлантического сообщества, это не европейский путь», – заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече глав МИД стран ЕС. Глава МИД Ирландии Хелен Макэнти назвала объявление Трампа о сделке с Москвой вызывающим тревогу, а немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум подчеркнул, что каждая потраченная на российскую энергию единица валюты идет на покупку оружия, использующегося против Киева.

    Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас напомнила Вашингтону, что «Россия начала эту войну», и отметила, что любое перемирие не должно ограничиваться лишь нефтеперерабатывающими заводами, где у Украины один объект, а у России их много, поскольку это было бы на руку Москве.

    Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что объем предполагаемых поставок российского дизеля несопоставим с мировым месячным потреблением около 120 млн тонн и не окажет заметного влияния на рынок, предположив, что у США есть иные мотивы сделки. Он предложил Вашингтону заключить альтернативное соглашение уже с Киевом и подчеркнул, что украинские власти не были заранее уведомлены о заявленном Трампом энергетическом перемирии, узнав о нем из СМИ.

    После заявления Трампа российские бомбардировки по украинским электростанциям вызвали массовые отключения электроэнергии, тогда как Киев готовится к пятой зиме с момента начала полномасштабных боевых действий. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что предстоящая зима может стать для Украины «трагически критической» на фоне постоянных ударов по инфраструктуре.

    Министры иностранных дел стран ЕС по пути на заседание подтвердили приверженность курсу увеличения давления на Москву. Глава МИД Латвии Байба Бразе заявила, что неизменной позицией остаются давление на Россию, санкции, поддержка Украины и изоляция Москвы как путь к миру, а министр по делам Европы британского Форин-офиса Стивен Даути подчеркнул, что Лондон не намерен следовать примеру Вашингтона в закупках российской энергии и будет наращивать экономическое давление на Россию.

    Кая Каллас призвала США присоединиться к Брюсселю и Лондону в деле введения жестких санкций против России, отметив, что единственный путь к завершению конфликта – дальнейшее усиление давления на Москву. В четверг в Брюсселе лидеры стран ЕС намерены обсудить финансовые потребности Украины, которые, по оценке МВФ, в следующем году составят дефицит в 30–35 млрд долларов, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что война переходит в «новую, более мрачную фазу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник издание Bloomberg сообщило, что конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу передачу Киеву разведданных. В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины. В субботу газета ВЗГЛЯД отмечала, что поставки российского дизеля станут испытанием для санкционного единства Запада.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    12 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не ищут путей для мирного урегулирования на Украине и скорее относятся к «партии войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о сохранении Россией открытости к переговорному процессу по Украине.

    В субботу он сообщил, что президент Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений США по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе представитель Кремля отметил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

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    12 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США

    Мирошник: Европа может подтолкнуть Киев к срыву дизельной сделки России и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны могут спровоцировать Украину на действия, мешающие договоренности России и США по дизельному топливу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Европейские государства способны спровоцировать Украину на действия, направленные на срыв соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива. «На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы», – заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник «Известиям».

    По словам дипломата, эта договоренность стала первым практическим итогом нового прямого контакта двух стран. Он отметил заинтересованность России в развитии экономических связей с Соединенными Штатами независимо от украинского конфликта.

    Мирошник подчеркнул, что такой шаг навстречу открывает возможности для сотрудничества и по другим направлениям, убирая украинский кризис с позиции главного препятствия для российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    В субботу в Германии отреагировали на договоренность России и США по дизтопливу.

    В тот же день вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт российского дизельного топлива.

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    13 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Власти ФРГ запланировали создать газовый резерв за счет взносов с граждан

    Reuters: Германия профинансирует создание газового резерва за счет граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии решило сформировать национальный чрезвычайный запас газа путем введения нового целевого сбора с населения.

    Правительство Германии планирует создать национальный чрезвычайный резерв газа и оплатить его за счет целевого сбора с домохозяйств, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно законопроекту, сбор покроет прогнозируемые расходы на формирование резерва, которые за первые 10 лет могут достичь 3,08 млрд евро. Взимание средств начнется 1 октября 2027 года. Ожидается, что для среднестатистической семьи дополнительные расходы составят от 3,77 до 7,20 евро ежегодно.

    Запас в объеме 24 ТВтч газа необходим для обеспечения дополнительных объемов топлива на случай чрезвычайных ситуаций, диверсий или сбоев в работе критически важной инфраструктуры. Такого объема хватит, чтобы полностью компенсировать прекращение работы крупнейшего газоимпортного объекта страны в течение 30 дней.

    Инициатива продвигается вопреки критике со стороны депутатов от правящей коалиции. В Минэкономики ФРГ отказались комментировать разработку документа, хотя ранее глава ведомства Катерина Райхе допускала возможность финансирования проекта напрямую из федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.

    В августе в Германии потребовали запустить «Северный поток» из-за полупустых хранилищ.

    До этого власти страны исключали возможный дефицит газа зимой.

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    13 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Минэнерго Казахстана заявило о штатных поставках газа после инцидента под Пензой

    Tекст: Ольга Иванова

    Инцидент на газопроводе в Пензенской области не сказался на поставках газа в Казахстан и его транзите в Узбекистан, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Поставки российского газа в Казахстан продолжаются в штатном режиме, в рамках действующих контрактов и в соответствии с заявками, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Кроме того, в министерстве подчеркнули, что транзит газа через территорию страны в Узбекистан идет в плановых объемах. Запросов от Газпрома на изменение режима поставок газа по диспетчерским каналам не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Пензенской области произошел разрыв магистрального газопровода.

    В начале месяца взрыв на газопроводе вывел из строя три электростанции в Сирии.

    В июне эвакуированные из-за взрывов на газопроводе жители Дагестана вернулись домой.

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    13 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренность России и США о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты стала для Европы полным шоком, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    «Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, – это полный шок. И Европе пора проснуться», – сказал Бабиш.

    Бабиш призвал европейские страны активнее включиться в решение текущего кризиса и конфликта на Украине. По его словам, «кто-то должен выступить от имени Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Idnes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выступила против договоренностей США и России возобновить экспорт российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии.

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    12 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Совет директоров Газпрома назначил обсуждение инвестпрограммы на 2026 год

    Газпром анонсировал обсуждение изменений в инвестпрограмму на 2026 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет директоров холдинга «Газпром» на ближайшем заседании рассмотрит поправки в инвестиционную программу и бюджет компании на 2026 год.

    Совет директоров холдинга на заседании 20 октября обсудит изменения в инвестиционную программу и бюджет на 2026 год, передает ТАСС.

    Кроме того, руководство компании планирует рассмотреть развитие газотранспортной инфраструктуры, системы газоснабжения и газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая объекты генерации.

    В повестку дня также включено обсуждение работы по развитию и применению цифрового моделирования, искусственного интеллекта и других передовых цифровых технологий в процессах геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Газпром межрегионгаз» спрогнозировал рост поставок газа на Дальний Восток.

    Глава компании Алексей Миллер пообещал успешно выполнить все задачи по газификации России.

    Весной Газпром и «Единая Россия» обсудили газификацию по народной программе.

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    12 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat признался, что быстро отказаться от российского газа страна не сможет и, при всей своей ориентации на независимость от него, продолжит закупать.

    «Мы не можем в одночасье избавиться от энергетической зависимости», – сказал он газете Helsingin Sanomat.

    Говоря об отношениях с Россией, премьер-министр Венгрии пообещал прагматичный подход, но признал, что энергетическую зависимость Венгрии невозможно устранить в одночасье, цитирует его Index.hu.

    Мадьяр добавил, что необходимо найти новые источники энергии и постепенно снижать зависимость от российской нефти и природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей.

    Песков в сентябре заявил о готовности Москвы развивать двусторонние отношения с Венгрией, потому что Венгрия перешла к антироссийской политике с нюансами.


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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года

    WSJ: Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с декабря 2022 года

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость фьючерсов на природный газ в Европе выросла до самого высокого уровня с конца 2022 года на фоне опасений участников рынка по поводу дефицита поставок топлива.

    Фьючерсы на природный газ в Европе достигли максимальных значений с декабря 2022 года, при этом базовый голландский контракт TTF подорожал на 1,7% – до 85,82 евро за мегаватт-час, пишет WSJ.

    Аналитики финансовой группы ING отметили, что рынок готовится провести значительную часть зимы в Северном полушарии в условиях нехватки поставок сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

    Эксперты подчеркивают, что низкий уровень запасов в европейских газохранилищах и обязательные требования по их пополнению поддерживают рост цен. Это усиливает риск жесткой конкуренции с покупателями из Азии и возможных ценовых скачков зимой. По данным отраслевой ассоциации Gas Infrastructure Europe, хранилища в Евросоюзе заполнены лишь на 73%, что значительно ниже среднего показателя за последние пять лет, составляющего 89%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли до 950 долларов. В пятницу европейские операторы предрекли истощение запасов в газохранилищах Евросоюза до 11% к концу зимы. В среду стало известно, что Европа столкнулась с трудностями при закупке сжиженного природного газа.

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