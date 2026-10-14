Киргизия отказалась принимать беженцев из Европы в обмен на рабочие места

Бишкек отказался принимать беженцев из Европы в обмен на квоты для рабочих

Tекст: Мария Иванова

Киргизия не согласится на предложение европейских стран принимать беженцев из Афганистана и Африки в обмен на рабочие места для граждан республики в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

«Европа заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов из Кыргызстана. Но у них есть встречное условие, с которым мы не согласны. Они говорят, что будут принимать наших соотечественников, но мы, как третья страна, должны принять находящихся у них мигрантов из Афганистана и Африки. Мы категорически против», – заявил Кулубаев.

Министр подчеркнул, что целенаправленные переговоры на таких условиях Бишкек вести не будет. Он добавил, что граждане страны могут самостоятельно поехать и работать в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из Евросоюза.

В прошлом месяце Греция призвала ускорить высылку нелегальных беженцев в Руанду.

Летом Италии предрекли возвращение тысяч мигрантов из других европейских стран.