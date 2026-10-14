  • Новость часаВ Гамбурге начался процесс над украинским военным по подрыву «Северных потоков»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгария оказалась в центре опасной игры в Черном море
    Украина пожаловалась на отсутствие разведданных США вторые сутки подряд
    Трамп объявил о масштабном бурении в «нашей прекрасной Гренландии»
    Михалков назвал условия прощения релокантов
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    Зеленский: США предупредили о прекращении передачи разведданных
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения Starlink
    Суд Норвегии не дал «Нафтогазу» продать российское судно
    Bank of America оштрафован на 1,2 млрд долларов
    14 октября 2026, 08:58 • Новости дня

    Ле Пен заявила о потере фон дер Ляйен доверия правительств ЕС

    FT: Ле Пен заявила о недоверии правительств стран ЕС к фон дер Ляйен

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен больше не пользуется доверием многих европейских правительств.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен усомнилась в том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сможет оставаться на своем посту до конца мандата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Она больше не пользуется доверием многих правительств стран ЕС», – заявила Ле Пен.

    Ранее издание Politico сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен в Брюсселе считают «бункерным». По данным издания, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье фон дер Ляйен пообещала Киеву средства на ракеты и дроны.

    В марте официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сатанизмом заявления главы Еврокомиссии про «новую надежду» для Ирана.

    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

    Комментарии (10)
    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

    Комментарии (10)
    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

    Комментарии (5)
    12 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    @ PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские страны пока не могут собрать необходимые десять кораблей для проведения военно-морской операции Aspides.

    Европейским странам нужно выделить как минимум десять судов для миссии, однако они до сих пор не располагают таким флотом, передает ТАСС.

    «Да, нам нужно для этой операции как минимум 10 кораблей, но мы все еще не там. Мы слышали несколько предложений сегодня от разных стран ЕС, что они могут выделить корабли. Надеюсь, что это материализуется в практические результаты. Если ЕС хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе, он должен сделать это», – сказала Каллас.

    В кулуарах встречи европейские дипломаты отметили, что государства обсуждали возможность отправки в регион еще двух судов в дополнение к шести уже находящимся там, однако окончательное решение пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море.

    Летом Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию водного пути.

    В июне йеменские мятежники запретили проход израильских судов в регионе.

    Комментарии (11)
    12 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву

    CNN: В Евросоюзе сочли предупреждение США плохим сигналом для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Европейском союзе отреагировали на предупреждение Вашингтона о возможном сокращении поддержки Украины, оценив это как крайне негативный знак для Киева.

    В Европейском союзе сочли предупреждение США о возможном сокращении поддержки плохим сигналом для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия жизненно важны для Украины, назвав эту угрозу печальным днем для Киева и его союзников», – говорится в публикации.

    Уточняется, что если подобные меры будут приняты Вашингтоном, это немедленно скажется на обороноспособности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый пакет санкций Европейского союза будет включать ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет.

    Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.

    Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.

    В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.

    Комментарии (4)
    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

    Комментарии (2)
    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






    Результаты
    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

    Комментарии (7)
    13 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Рябков: Новые санкции Евросоюза отрицают сами себя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении российской нефти отрицают сами себя, поскольку европейские политики уже не знают, что еще придумать.

    Власти европейских стран испытывают очевидные трудности с изобретением новых антироссийских ограничений, поэтому им следует внимательнее изучить списки уже принятых мер. В Европе исчерпали фантазию для усиления давления на Москву, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Эти пакеты, пакетные решения, они уже как бы сами себя отрицают. Они не знают, что придумать. Взяли бы для начала проверили, сколько юридических и физических лиц дублируется в этих пакетах», – заявил Рябков во время общения с журналистами по поводу очередного пакета европейских санкций, касающихся поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник структуры ЕС начали готовить новые санкции против России вопреки сделке Дональда Трампа.

    В понедельник постпредство России сравнило санкции Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Позже Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Германия отвергла предложение Ирландии по сокращению бюджета ЕС

    Politico: ФРГ отказалась от ирландского плана урезания бюджета Евросоюза

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германия и ее европейские союзники сочли недостаточным предложение Ирландии о сокращении проекта бюджета Евросоюза на следующие семь лет, пишет Politico.

    Германия и ее европейские союзники отклонили предложение Ирландии сократить проект семилетнего бюджета Евросоюза на 8% как недостаточное, пишет Politico.

    В субботу Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить проект бюджета на 2028–2034 годы на 159 млрд евро. При этом коалиция во главе с ФРГ настаивает на урезании бюджета на несколько сотен миллиардов.

    «Мы еще далеки от соглашения. Сумма нового предложения не создает основы для договоренности. Бюджет ЕС должен быть посильным для тех, кто несет основное бремя финансирования», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия возглавляет группу из шести стран, требующих более экономного бюджета ЕС, в которую также входят Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия и Австрия. Европейский бюджет также будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе. Страны планируют достичь соглашения до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны ЕС подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета. В тот же день Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро. В понедельник Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дочерние компании «Северстали» – «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» – попали в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза из-за их принадлежности к военно-промышленному комплексу, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» ЕС.

    Евросоюз внес в новый антироссийский санкционный список дочерние предприятия «Северстали», передает ТАСС.

    В документе отмечается, что правительство России отнесло компании «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» к предприятиям военно-промышленного комплекса.

    В частности, «Северсталь подъемные технологии» может получать федеральные субсидии на покрытие расходов сотрудников на жилье.

    В пресс-службе «Северстали» сообщили, что решение Брюсселя никак не повлияет на работу организации. «В отношении «Северстали», а значит, и дочерних предприятий, и так действовали санкции ЕС. Поэтому для нас ничего не изменится», – заявили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Совет ЕС официально утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против избранного в Госдуму экс-премьера Украины Арбузова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Евросоюза внес в санкционные списки 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму и новых регионах России, включая бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

    Совет Евросоюза включил в санкционный список 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».

    В числе попавших под ограничения оказался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, который был избран депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

    Также санкции затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную депутатом от «Единой России», журналистку Ирину Куксенкову и полковника Анатолия Сысоева. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат заморозке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В четверг ЕС продлил санкции против 80 российских лиц.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС и Британию перестать разжигать конфликт на Украине

    Дмитриев: ЕС должен перестать разжигать войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал правительства Британии и Евросоюза прислушаться к своим гражданам и перестать разжигать конфликт.

    Дмитриев обратился к западным политикам с призывом прекратить спонсирование боевых действий, передает ТАСС.

    «Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира. И они хотят, чтобы руководство Украины тоже хотело мира», – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев предрек приближение выборов на Украине.

    В субботу глава РФПИ назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти в республике.

    В пятницу он оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против застройщика «Самолет»

    ЕС ввел санкции против российского девелопера «Самолет»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ввел санкции в отношении российского девелопера «Самолет» и его гендиректора Анны Акиньшиной из-за предполагаемого использования труда рабочих из КНДР.

    Евросоюз ввел санкции против российского девелопера «Самолет» и его генерального директора Анны Акиньшиной. Решение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС, передают СМИ«Интерфакс».

    В документе в качестве обоснования утверждается, что «Самолет» привлекал рабочую силу из КНДР на строительных проектах во Владивостоке, что названо нарушением санкций ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    ВСУ за сутки атаковали Курскую область из артиллерии 110 раз
    Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте
    Пограничники США попали в перестрелку на границе с Мексикой
    Папе римскому удалили часть правого легкого
    Федосеева-Шукшина попала в реанимацию