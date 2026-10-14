FT: Ле Пен заявила о недоверии правительств стран ЕС к фон дер Ляйен

Tекст: Мария Иванова

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен усомнилась в том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сможет оставаться на своем посту до конца мандата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«Она больше не пользуется доверием многих правительств стран ЕС», – заявила Ле Пен.

Ранее издание Politico сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен в Брюсселе считают «бункерным». По данным издания, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье фон дер Ляйен пообещала Киеву средства на ракеты и дроны.

В марте официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сатанизмом заявления главы Еврокомиссии про «новую надежду» для Ирана.