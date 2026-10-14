Во Франции предложили новую модель финансирования военной робототехники

Rapporteur: Во Франции предложили изменить финансирование военных роботов

Tекст: Мария Иванова

Франция нуждается в новых подходах к обеспечению армии передовыми технологиями, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

«Робототехника станет предметом обсуждения завтрашнего дня, поэтому необходимы структурирующие программы», – заявил Рекье.

По его словам, правительства должны финансировать постоянное развитие робототехнических возможностей, чтобы успевать за изменениями на поле боя. Это также поможет создать в Европе промышленных лидеров в сфере обороны, способных конкурировать на международных экспортных рынках.

Рекье отметил, что главная проблема заключается в нежелании государств инвестировать в тысячи наземных роботов, поскольку они рискуют устареть в течение полугода из-за быстрого технического прогресса. Он призвал к новой национальной и европейской модели финансирования, при которой страны вкладывают средства в развитие возможностей, принимая раннее устаревание оборудования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS.

В апреле французский политик предупредил о подготовке Европы к войне.

В прошлом году глава генштаба ВС Франции Мандон призвал страну быть готовой к скорой войне.