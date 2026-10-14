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    14 октября 2026, 08:49 • Новости дня

    Во Франции предложили новую модель финансирования военной робототехники

    Rapporteur: Во Франции предложили изменить финансирование военных роботов

    Tекст: Мария Иванова

    Директор французской оборонной ассоциации GICAT по экспорту Клеман Рекье призвал разработать новую модель финансирования военной наземной робототехники в связи с быстрым устареванием технологий.

    Франция нуждается в новых подходах к обеспечению армии передовыми технологиями, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Робототехника станет предметом обсуждения завтрашнего дня, поэтому необходимы структурирующие программы», – заявил Рекье.

    По его словам, правительства должны финансировать постоянное развитие робототехнических возможностей, чтобы успевать за изменениями на поле боя. Это также поможет создать в Европе промышленных лидеров в сфере обороны, способных конкурировать на международных экспортных рынках.

    Рекье отметил, что главная проблема заключается в нежелании государств инвестировать в тысячи наземных роботов, поскольку они рискуют устареть в течение полугода из-за быстрого технического прогресса. Он призвал к новой национальной и европейской модели финансирования, при которой страны вкладывают средства в развитие возможностей, принимая раннее устаревание оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS.

    В апреле французский политик предупредил о подготовке Европы к войне.

    В прошлом году глава генштаба ВС Франции Мандон призвал страну быть готовой к скорой войне.

    15 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot

    CNN: У Украины полностью закончились ракеты для комплексов Patriot

    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская армия полностью израсходовала имевшиеся у нее боеприпасы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    У Вооруженных сил Украины закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    На протяжении нескольких месяцев Киев предупреждал о нехватке боеприпасов для этих комплексов. Отмечается, что ракеты для Patriot отличаются высокой стоимостью и являются дефицитными во всем мире.

    Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда украинские войска полностью остаются без боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет противовоздушной обороны для Украины.

    Между тем в субботу разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве.

    А в пятницу Испания и Греция отказались передать украинским военным ракеты для американских комплексов.

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


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    15 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    С начала суток три самолета в Европе подали сигналы бедствия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу три воздушных судна, включая разведывательный борт ВВС Британии Boeing Poseidon MRA1, передали в полете аварийный код.

    С начала суток три воздушных судна, включая самолет-разведчик британских ВВС, подали сигнал бедствия. В частности, британский Boeing Poseidon MRA1 передал код бедствия около 10:31 мск, находясь над Северным морем. Вскоре после этого он совершил посадку на военной авиабазе «Лоссимут» в Шотландии, пишет РИА «Новости».

    Позднее аварийный сигнал подал легкомоторный самолет Grob G115E, который находился в воздушном пространстве Британии. Он благополучно приземлился на базе королевских ВВС «Лиминг».

    Кроме того, о чрезвычайной ситуации сообщил экипаж пассажирского лайнера авиакомпании Volotea. Борт выполнял рейс из Тулузы в Кан, однако совершил посадку в Лиможе.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты используют при возникновении нештатной ситуации в полете. При этом его передача не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия.

    На прошлой неделе следовавший в Лондон борт экстренно сел в Манчестере. А в прошлом месяце рейс Flydubai совершил экстренную посадку в Аравии.

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    15 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины

    В Италии обвинили власти в финансировании оружейных корпораций на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель итальянского оппозиционного «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил правительство страны в финансировании военно-промышленного комплекса под предлогом военной помощи Украине.

    Представитель итальянской оппозиции, депутат от «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил власти страны в том, что, вооружая Украину, они в действительности финансируют итальянский военно-промышленный комплекс, передает ТАСС.

    «Когда вы рекламировали конференции по восстановлению Украины, вы фактически закладывали основу для ведения бизнеса такими гигантами, как Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Northrop Grumman и Palantir (компании, производители оружия – прим. ред.). Сегодня в войне побеждают только производители оружия», – заявил Риччарди во время выступления в парламенте и назвал Украину крупнейшим центром производства и технологического развития вооружений в Европе.

    По информации радиостанции Radio-1, в правящей коалиции и оппозиции Италии наблюдаются глубокие разногласия по украинскому вопросу. Партии «Братья Италии» и «Вперед, Италия» планируют продолжать поддержку Киева, тогда как «Лига» призывает отказаться от поставок оружия и вернуться к закупкам российских энергоносителей.

    В рядах оппозиции также нет единства: «Движение «5 звезд» выступает против передачи вооружений, в то время как Демократическая партия настаивает на продолжении поставок. При этом накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь подтвердила курс на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала падение рейтингов правительства из-за оказания помощи Украине.

    А в августе в Европарламенте заявили, что новый пакет военной поддержки Киева со стороны Рима отдаляет мирное урегулирование. Хотя в июле в итальянский парламент внесли резолюцию о полном прекращении снабжения украинских войск.

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    16 октября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала о применении США космического оружия в Иране и Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-космические силы США показали свое космическое оружие, которое использовалось в военной кампании в Иране и при операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

    США использовали системы электромагнитной борьбы во время операции против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в войне против Ирана, сообщила в видеосюжете Wall Street Journal (WSJ).

    Вооруженные силы США задействовали специализированные орбитальные системы для успешного блокирования работы коммуникационных сетей на территории двух государств.

    Информацию об успешном применении новейших технологий подавления связи журналистам подтвердили источники в оборонном ведомстве США.

    «Мы применяли эти и другие системы в операциях по всему миру. Если говорить об операциях Midnight Hammer, Absolute Resolve, Epic Fury, наши военнослужащие выдвигались в передовые районы, действовали в этих условиях и проявили себя с «Вести» слова командира подразделения Mission Delta полковника Анджело Фернандес.

    Упомянутая миссия Midnight Hammer прошла в июне 2025 года, когда Вашингтон присоединился к Израилю для ударов по иранской территории. Под кодовым названием Epic Fury скрывается начало прямых американских атак на Иран.

    Кроме того, орбитальные системы применялись в ходе январской миссии Absolute Resolve. Эта военная операция была направлена на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов. Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям.

    Президент США объявил о планах создать новый испытательный полигон Пентагона.

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    15 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители стран СНГ подготовили и одобрили проект соглашения о проведении совместных учений по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах Содружества.

    Эксперты стран Содружества Независимых Государств доработали и согласовали проект документа об организации совместных учений формирований пограничных и иных ведомств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

    В ведомстве отметили, что дополнительное заседание экспертной группы по вопросам ликвидации кризисных ситуаций на внешних рубежах состоялось 14 и 15 октября. В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

    Во встрече приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кроме того, на заседании присутствовали сотрудники Совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин указал на эффективность встреч глав спецслужб стран СНГ.

    Летом постоянный представитель при уставных и других органах Содружества назвал атаку под Брянском покушением на Союзное государство.

    А весной глава российского государства обсудил с Советом безопасности взаимодействие с партнерами по СНГ.

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    16 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

    Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении превратить Европейскую комиссию в секретариат, обслуживающий страны Евросоюза.

    Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.

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    15 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Минобороны разработало единую военно-медицинскую информационную систему

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместители министра обороны Анна Цивилева и Дмитрий Щербинин проверили готовность к запуску единой военно-медицинской информационной системы в госпиталях Курска, Брянска, Рязани и Махачкалы, сообщили в ведомстве.

    Внедрение единой военно-медицинской информационной системы в первых военных госпиталях начнется до конца текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

    «Внедрение системы кроме минимизации документооборота снизит количество перемещений военнослужащего, проходящего военно-врачебную комиссию», – заявила Цивилева в ходе поездки в войска Ленинградского военного округа.

    По словам Щербинина, проект реализован на базе Военно-медицинской академии при поддержке Главного управления цифрового и технологического развития ведомства. Заместитель министра поручил интегрировать новую платформу с ресурсами госпиталей имени Вишневского и Бурденко, что позволит централизованно анализировать данные пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны.

    Летом Ростех адаптировал гражданский хирургический комплекс для нужд военной медицины.

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    15 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    AFP: Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    Tекст: Дарья Григоренко

    Капитан задержанного танкера DF Peak, являющийся гражданином Китая, заключен под стражу после прибытия на французский остров Реюньон в Индийском океане, сообщило AFP со ссылкой на судебные власти.

    Как пишет AFP, по данным прокуратуры Реюньона, капитан задержан по подозрению в «непредоставлении подтверждения государственной принадлежности судна во время проверки в море», передает ТАСС.

    «За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере 300 тыс. евро, а также возможна конфискация судна», – говорится в заявлении ведомства.

    На борту танкера в присутствии капитана был проведен обыск.

    По информации прокуратуры, 20 членов экипажа, среди которых граждане Индонезии, Мьянмы и Китая, «остаются на борту задержанного судна на основании административных мер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД России назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak.

    Во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера.

    В понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

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    15 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по транспортной инфраструктуре в Одесской области и поразили сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что в результате атаки в порту Южный Одесской области был уничтожен объект транспортной инфраструктуры. Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские военные также поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

    В среду российские войска поразили еще один сухогруз с военными грузами для ВСУ. А в воскресенье российские военные уничтожили используемый ВСУ дата-центр в Одессе.

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    15 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Поезд врезался в микроавтобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции

    TF1: Во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда и автобуса

    Tекст: Вера Басилая

    В результате столкновения поезда с микроавтобусом около въезда в тоннель под проливом Ла-Манш во Франции пострадали 19 человек, сообщает TF1.

    Во Франции 19 человек пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом у въезда в тоннель под Ла-Маншем, передает РИА «Новости».

    По первоначальным данным префектуры, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Отмечается, что все пострадавшие находились в микроавтобусе и получили травмы головы и ног, при этом угрозы для их жизни нет.

    На месте происшествия работают экстренные службы, задействованы бригады скорой помощи, пожарно-спасательная служба и вертолет.

    Ранее при столкновении поезда и трактора во Франции пострадали восемь человек.

    Скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции.

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    15 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    В Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ

    В парламенте Белоруссии заявили о защите рубежей ОДКБ комплексом «Орешник»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Ипатов заявил, что размещенный в республике российский ракетный комплекс «Орешник» обеспечивает безопасность западного форпоста ОДКБ.

    Минск беспокоят набирающие темп негативные изменения в области безопасности по периметру южных и западных границ страны, передает агентство Sputnik Беларусь.

    «Мы вынуждены проводить комплекс ответных мер, направленных на нивелирование растущих военных угроз, обеспечивая тем самым и безопасность западного форпоста ОДКБ. В их числе размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия и российского ракетного комплекса «Орешник», – подчеркнул Ипатов.

    В декабре 2025 года по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко на белорусской территории был размещен и заступил на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник». Позже белорусский лидер уточнил, что в стране будет находиться не более десятка таких комплексов. Минобороны России 30 декабря прошлого года официально подтвердило постановку комплексов на дежурство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию.

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    15 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    В МИД назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak

    Замглавы МИД Грушко назвал пиратством задержание танкера DF Peak

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что задержание французской стороной нефтяного танкера DF Peak является грубым нарушением международного права и настоящим пиратством.

    «Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всего международного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Заместитель министра подчеркнул, что какие бы аргументы ни придумывала французская сторона, подобные действия невозможно квалифицировать иначе как грубейшее нарушение всех существующих правовых норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за инцидента с судном.

    Российская сторона решительно осудила задержание танкера DF Peak.

    В понедельник французские военно-морские силы захватили судно в Индийском океане.

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    15 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    Робот «Депеша» обезопасил эвакуацию раненых в зоне спецоперации

    Ростех: Наземный робот «Депеша» позволил безопасно вывозить раненых из зоны СВО

    Государственная корпорация «Ростех» сообщила, что применение наземного робототехнического комплекса «Депеша» позволило обезопасить доставку грузов и эвакуацию раненых в зоне специальной военной операции.

    Российские саперы на передовой начали активно применять автоматизированные платформы холдинга «Высокоточные комплексы» для разведки, доставки боеприпасов и спасения бойцов, сообщает Ростех.

    В госкорпорации отметили, что аппарат выступает в роли беспилотного такси, способного перевозить около ста килограммов груза на расстояние более 20 км даже по разбитым дорогам. На обратном пути машина может вывозить из-под огня раненых на себе или с помощью эвакуационной петли.

    Применение робота снижает риски для личного состава в условиях сброса противником замаскированных мин с тяжелых коптеров. Отдельную угрозу представляют мины западного производства с магнитными датчиками, которые реагируют на движение с расстояния в 10–15 метров. Использование техники превратило инженерное обеспечение из смертельного квеста в плановую работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Ростех заявил об эффективности наземных роботов «Импульс» в зоне спецоперации.

    В апреле Марочко сообщил, что украинские войска используют разработки Вооруженных сил России в наземной робототехнике.

    В прошлом году разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник».

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