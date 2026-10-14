Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

С вечера вторника до утра среды в сторону Московского региона летели 493 аппарата, передает ТАСС.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Днем ранее в сторону региона летели 417 дронов, из которых 65 уничтожили на подлете к мегаполису.
Самая массированная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 на подлете к Москве. Крупные налеты также происходили в августе и начале октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100.
На подлете к Москве уничтожили 21 дрон.
ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.