В Московском зоопарке родился детеныш редкой ночной обезьяны

В Московском зоопарке появился на свет детеныш боливийской мирикини

Tекст: Дмитрий Зубарев

Малыш родился еще в мае и сейчас весит более 300 граммов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

«Для малыша сшили специальный карман из меха, в котором он грелся и спал – под карманом дополнительно поместили грелку. Детенышу было удобно цепляться за этот карман и перемещаться по нему, как по спине родителя», – заявила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Сначала обезьяну выкармливали молочной смесью каждые два часа, а в три месяца начали давать прикорм, в том числе бананы, яблоки, яйца и насекомых. В настоящее время детеныш переехал в отдельный неэкспозиционный вольер к своей двухлетней сестре Айне.

Боливийская ночная обезьяна, или мирикина, обитает в Южной Америке и является самой крупной в своем роде. Благодаря большим карим глазам приматы отлично видят в темноте, а также отличаются громким голосом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Московском зоопарке родились детеныши краснокнижного сарматского полоза. До этого на свет появился птенец степного орла. Также сообщалось о рождении лучистых черепах.