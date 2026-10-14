Число публичных каналов в мессенджере «Макс» выросло на 58%

Количество публичных каналов в мессенджере «Макс» достигло 530 тыс.

Tекст: Дмитрий Зубарев

За третий квартал количество публичных каналов в мессенджере «Макс» выросло на 58% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и превысило 530 тыс., передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса аналитики MyDash.

Число новых публикаций увеличилось на 34% и достигло 51 млн. Количество подписок на публичные каналы выросло на 39% и составило более 355 млн. Самой популярной у читателей стала категория «Новости и СМИ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ежедневная аудитория мессенджера Max превысила 90 млн пользователей. До этого популярность азиатских мессенджеров в России резко выросла. Сообщалось также, что в Max зарегистрировались 100 млн человек.