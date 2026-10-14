Британский военный флот остался без единственного ледокола из-за поломки

Tекст: Антон Антонов

HMS Protector был вынужден прервать рейс и вернуться в порт Девонпорт. Инцидент произошел во вторник утром, когда корабль покидал Великобританию, пишет Telegraph.

Теперь британским военным предстоит оценить, подлежит ли судно ремонту. Отмечается, что если ледокол не удастся восстановить, замена ему может появиться не раньше 2030-х годов.

«В рамках плана инвестиций в оборону HMS Protector будет заменен на более современный вариант для сохранения возможностей ледового патрулирования», – заявил представитель Королевского флота.

Он добавил, что корабль остается в составе флота, а любые решения о его ближайшем будущем будут приняты в надлежащее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году на Украину прибыл британский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела для антарктических экспедиций.

Его спуск на воду состоялся в 1990 году. Лондон согласился продать его Киеву за 5 млн долларов при начальной цене 10 млн.