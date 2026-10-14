Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов

Из-за ограничений в Москве более 30 самолетов направились в другие города

Tекст: Антон Антонов

Во Внуково не смогли приземлиться 19 бортов, следовавших из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара. Эти самолеты, по сведениям справочной службы аэропорта, совершили посадку в Нижнем Новгороде, Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле, передает ТАСС.

Еще четыре самолета, шедшие в Домодедово из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады, направили в Нижний Новгород и Петербург.

В Шереметьево, согласно данным справочной службы и онлайн-табло, пока не прибыли 12 рейсов, в том числе из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены дроны, направлявшиеся в сторону столицы.

Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.

