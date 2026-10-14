Взрывы прозвучали у штаб-квартиры Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии

Tекст: Антон Антонов

Источник Reuters сообщил, что по зданию штаб-квартиры был нанесен удар, однако неясно, было ли это прямое попадание или падение обломков.

В возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявили, что обломки ракеты, перехваченной и уничтоженной в Дахране, упали на жилой район. Других подробностей не приводится.

Сотрудникам Aramco было приказано работать из дома. Саудовская гражданская оборона позже выпустила предупреждение о потенциальной опасности в столице страны Эр-Рияде, после чего там был слышен громкий звук взрыва.

По словам одного из источников, штаб-квартира Aramco горит. Как сообщили четыре источника, был отдан приказ об эвакуации здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.