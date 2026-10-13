Суд в США приговорил организатора убийства Тупака Шакура к пожизненному сроку

Организатор убийства Тупака Шакура Дэвис приговорен к пожизненному сроку в США

Tекст: Антон Антонов

«Совокупный срок наказания составляет от сорока лет до пожизненного заключения. В зачет отбывания этого срока вам засчитывается 731 день», – заявила судья Карли Кирни в ходе заседания.

Прокуратура настаивала на максимально строгом наказании, подчеркивая масштаб последствий преступления, передает РИА «Новости».

«Это были реальные люди. Пуля попала в шестилетнего ребенка, уровень насилия, который последовал за этим конкретным поступком, включая смерть еще одного рэпера, имел далеко идущие последствия как для мира в целом, так и для конкретных людей: членов семей, пострадавших от их действий», – заявил окружной прокурор Стив Уилсон перед оглашением приговора.

По словам прокурора, Дэвис возглавлял опасную уличную банду в Комптоне, Лос-Анджелес, и не заслуживает минимального наказания, поскольку его действия спровоцировали волну насилия и новые жертвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Лас-Вегасе начал процесс по делу об убийстве Тупака Шакура.

Дэвис ранее заявил, что Шон Комбс предлагал награду в 1 млн долларов за убийство Тупака Шакура и Шуга Найта.

Присяжным показали видеозапись, на которой окружение Шакура избивает племянника Дэвиса Орландо Андерсона у арены MGM Grand за несколько часов до стрельбы 7 сентября 1996 года.

Часть улик, ожидаемых к оглашению, связана с книгой «Compton Street Legend», которую приписывают Дэвису, хотя сейчас он утверждает, что не писал ее, и называет проект способом заработать.

