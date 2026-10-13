Суд Петербурга отказал балетмейстеру Комлевой в отмене сделки с квартирой

Суд Петербурга отказал Комлевой в признании недействительной сделки с квартирой

Tекст: Антон Антонов

Пушкинский районный суд Петербурга не удовлетворил иск Комлевой о признании недействительной продажи ее квартиры в Пушкине за 9,2 млн рублей. Мотивировочная часть решения еще не изготовлена, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы судов, иск Комлевой поступил в суд в декабре 2025 года. В заявлении говорилось, что в ноябре 2024 года она продала квартиру на Конюшенной улице в Пушкине за 9,2 млн рублей, а затем, действуя под влиянием мошенников, передала им полученные деньги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный мужчина звонил ей с сентября по ноябрь 2024 года, представляясь сотрудником ФСБ. Он сообщил о якобы мошеннических действиях со стороны иных лиц. В результате в конце ноября у памятника Римскому-Корсакову Габриэла Комлева передала денежные средства в размере 9,1 млн рублей неизвестному молодому человеку.

Ответчиком по делу выступала покупательница квартиры, которая указала, что у нее не возникло сомнений во вменяемости продавца, а при совершении сделки была представлена справка из психоневрологического диспансера об отсутствии у Комлевой расстройств и ее дееспособности.

Назначенные в ходе процесса психолого-психиатрические экспертизы подтвердили выводы о сохранении дееспособности балетмейстера.

В конце 2025 года Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Это дело стало резонансным и привлекло к сторонам общественное внимание, переросшее порой в ажиотаж.

