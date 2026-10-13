Неизвестные подожгли 11 антенн Starlink в Болгарии

Tекст: Антон Антонов

«Речь идет о секретном объекте под Софией», – заявил Мирчев, отметив, что, по его данным, сожжены 11 антенн из 17.

Депутат добавил, что направил запросы в Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) и МВД и рассчитывает представить парламенту дополнительную информацию по этому инциденту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Издание «Днес» пишет, что станция спутниковой связи в районе села Плана в Софийской области не является секретным или военным объектом и принадлежит одному из крупнейших телекоммуникационных операторов Болгарии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Германии сообщили о задержании первых подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше.

Во вторник в Германии задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.