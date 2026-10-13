Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд

МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений по инциденту на базе Фэрфорд

Tекст: Денис Тельманов

Иранскому внешнеполитическому ведомству пришлось пойти на этот шаг в ответ на заявления британских чиновников о причастности исламской республики к происшествию. В Тегеране полностью отвергли претензии Лондона, передает ТАСС.

«Лондон должен как можно скорее представить документы и доказательства своих обвинений в адрес Ирана», – заявили в иранском МИД.

В противном случае исламская республика пообещала серьезно пересмотреть двусторонние отношения.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможные последствия ляжет на британское правительство, а действия Лондона противоречат его международно-правовым обязательствам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.

На прошлой неделе Лондон официально заподозрил Тегеран в причастности к этому происшествию.

В начале месяца иранская сторона отвергла обвинения в связи с инцидентом на британском военном объекте.