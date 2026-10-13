Марсоход Perseverance побил рекорд дальности поездок на других планетах

НАСА: Марсоход Perseverance проехал по Марсу рекордные 45,22 км

Tекст: Алексей Дегтярёв

В минувшее воскресенье аппарат проехал по поверхности Марса 45,22 км, передает ТАСС со ссылкой на заявление НАСА.

Это расстояние превышает показатель, установленный ранее марсоходом Opportunity за время его работы с 2004 по 2018 год, тогда рекорд составил 45,16 км. Perseverance преодолел дистанцию всего за пять с половиной лет, в то время как у предшественника на это ушло около 15 лет.

Новый рекордсмен также обошел по пройденному расстоянию американские марсоходы Curiosity, Spirit и Sojourner, советские луноходы «Луноход-1» и «Луноход-2», луноходы программы «Аполлон», а также китайские аппараты «Юйту» и «Юйту-2».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра.

В январе китайские ученые выявили на Марсе следы воды, сохранявшейся там 750 млн лет назад.

В прошлом году ученые НАСА заявили о возможных следах древней жизни на этой планете.