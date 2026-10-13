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    13 октября 2026, 21:41 • Новости дня

    Илон Маск перестал быть триллионером

    Forbes: Илон Маск перестал быть триллионером

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский бизнесмен Илон Маск снова утратил статус триллионера из-за снижения стоимости акций его компании SpaceX.

    Маск вновь перестал быть триллионером во вторник из-за падения акций его компании SpaceX, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Чистая стоимость активов Маска снизилась примерно на 26,3 млрд долларов из-за падения курса акций SpaceX более чем на 3%.

    Отмечается, что Маск снова перестал быть триллионером всего через четыре дня после того, как вновь приобрел этот статус.

    По состоянию на 18.58 мск цена акций SpaceX снижалась на 3,7% – до 157,09 доллара за ценную бумагу.

    В пятницу Маск заявил, что SpaceX может со временем оказаться дороже всей мировой экономики.

    В тот же день он сообщил о готовности компании стать оператором связи в США.

    В воскресенье Маск объявил о переименовании подразделения SpaceXAI.

    13 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные не успели объявить воздушную тревогу в Киеве из-за того, что не получили информацию о запуске баллистических ракет с территории России, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    В ВСУ сообщили, что по Киеву нанесен удар шестью баллистическими ракетами. При этом цели были обнаружены радарами непосредственно во время атаки на город.

    «Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что в понедельник Украина не получила информацию о запуске российских ракет.

    СМИ напомнили слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.

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    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

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    13 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян начал пересматривать свои позиции по вопросу вступления республики в Европейский союз.

    «Сейчас мы замечаем очень важные детали. Судя по всему, Никол Пашинян пересматривает некоторые свои позиции, исходя из той реальности, которая сложилась вокруг Армении и вообще в целом в мире», – приводит слова Саркисяна РИА «Новости».

    По его словам, сейчас глава правительства утверждает, что интеграция зависит от готовности Евросоюза принять страну и от результатов голосования армянского народа. Политик назвал это попыткой «дать задний ход», напомнив о принятом ранее парламентом курсе на евроинтеграцию.

    Саркисян также обратил внимание на раскол в обществе, часть которого поверила в «авантюрные замыслы» руководства о диверсификации внешней политики. Он добавил, что страна не обладает экономической самодостаточностью, а внешний долг достиг 50% от ВВП, что заставляет власти постоянно брать кредиты для покрытия дефицита бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кремле напомнили стремящейся в Евросоюз Армении об опыте Турции.

    Тогда эксперты предупредили, что попытки перенять опыт Украины доведут экономику республики до упадка.

    Весной в МИД России заявили об использовании Арменией Москвы ради европейского пути.

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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    13 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности представил новую «теорию победы», основанную на пресечении и нейтрализации любого нападения на альянс.

    Гринкевич заявил, что новая «теория победы» НАТО предусматривает пресечение любого нападения на альянс, нейтрализацию его последствий и при необходимости выведение из строя сил, совершивших атаку, подчеркнув при этом оборонительный характер блока, передает Anadolu.

    «Поэтому у нас нет никаких планов, намерений или целей, выходящих за рамки защиты нашего народа и обороны наших территорий. Однако наша ориентированность на оборону не должна восприниматься как слабость или недостаток решимости», – заявил Гринкевич, добавив, что любое нападение на союзника будет сделано «совершенно бесплодным». По его словам, для реализации этой концепции все 32 союзника согласовали единую «теорию победы».

    Генерал пояснил, что сначала предполагается остановить атаку, затем нейтрализовать ее последствия и сдержать продвижение противника, а на следующем этапе – при необходимости – вывести из строя силы противника и боевые системы, развернутые против НАТО. При этом он подчеркнул, что целью альянса не является стра