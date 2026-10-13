Forbes: Илон Маск перестал быть триллионером

Tекст: Алексей Дегтярёв

Маск вновь перестал быть триллионером во вторник из-за падения акций его компании SpaceX, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

Чистая стоимость активов Маска снизилась примерно на 26,3 млрд долларов из-за падения курса акций SpaceX более чем на 3%.

Отмечается, что Маск снова перестал быть триллионером всего через четыре дня после того, как вновь приобрел этот статус.

По состоянию на 18.58 мск цена акций SpaceX снижалась на 3,7% – до 157,09 доллара за ценную бумагу.

В пятницу Маск заявил, что SpaceX может со временем оказаться дороже всей мировой экономики.

В тот же день он сообщил о готовности компании стать оператором связи в США.

В воскресенье Маск объявил о переименовании подразделения SpaceXAI.