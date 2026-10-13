  • Новость часаPolitico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Цепная реакция протестов запущена по всей Франции
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России
    Рябков: Дизельная сделка вразумляет сомневающихся в России
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море
    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
    13 октября 2026, 21:38 • Новости дня

    Папа римский успешно перенес операцию

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком, сообщили в Ватикане.

    Папа римский 71-летний Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком.

    «Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и папа римский вернулся в палату», – передает ТАСС сообщение службы печати Святого престола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком. В понедельник его аудиенции отменили. В тот же день была названа дата госпитализации понтифика.

    12 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    В Баку арестовали 37 человек из-за беспорядков на фоне споров о школьной форме

    МВД: В Баку арестовали 37 человек за беспорядки из-за единой школьной формы

    Tекст: Мария Иванова

    В Баку арестованы 37 человек за грубое нарушение общественного порядка на фоне введения единых требований к школьной форме, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

    «В Баку группа лиц спровоцировала конфликты с работниками школ в связи с введением единых требований к школьной форме, причинила ущерб государственным образовательным учреждениям, а также предприняла попытки совершить действия, грубо нарушающие общественный порядок», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Возбуждено уголовное дело об организации действий, повлекших нарушение общественного порядка. Задержанные препятствовали движению транспорта и нормальной работе учебных заведений.

    В МВД подчеркнули, что принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности учащихся и педагогов, а противоправные действия будут пресекаться.

    В сентябре правительство Азербайджана уточнило требования к школьной форме, исключив элементы одежды, «противоречащие светскому характеру образования». Это вызвало недовольство некоторых верующих, усмотревших в правилах запрет на ношение хиджаба в школах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Депздрав ХМАО объяснил запрет хиджабов для медработников санитарными требованиями.

    Комментарии (2)
    11 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты

    Врач назвала сахар и фастфуд убийцами иммунитета зимой

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник предупредила об опасности частого употребления сладкого и вредной пищи в холодное время года.

    «Существует целый ряд продуктов, которые стоит ограничить в холодный сезон. Это сахар, который негативно влияет на функцию лимфоцитов – важной части иммунной системы. И это фаст-фуд, богатый трансжирами, провоцирующими воспалительные процессы», – отметила она в беседе с РИА «Новости».

    Специалист напомнила о необходимости соблюдать дневную норму белка, выступающего основой для главного антиоксиданта организма.

    Медик посоветовала сбалансировать рацион, добавив в каждый прием пищи творог, нежирное мясо, свежие овощи, сложные углеводы и полезные растительные жиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Доктор Шуппо рассказала о способах защиты от вирусов осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты

    Трихолог назвала необходимые для здоровья волос продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Трихолог Майя Тимофеева назвала правильное питание с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов главным условием для сохранения здоровья и красоты волос.

    «Если смотреть в плане питания по восполнению белка, это – яйца, молоко, творог, мясо. Можно использовать и растительный белок тоже. Он находится в орехах, например. Второй дефицит – это железо и низкий ферритин. Потом идет нехватка различных микроэлементов, таких как цинк, медь, селен, кремний и, конечно же, витамины группы В или витамин D. Еще важным компонентом является омега-3. Он нужен не только для волос, но и для нервной системы, для памяти», – рассказала Тимофеева в эфире радио Sputnik.

    По словам врача, определить недостаток конкретных витаминов и микроэлементов можно только с помощью анализов. Нехватка меди, к примеру, приводит к появлению седины, а низкое содержание железа делает волосы тусклыми и секущимися.

    Дефицит витамина D может вызывать выпадение или медленный рост волос. Трихолог назначает обследования, исходя из внешнего вида волос пациента.

    В качестве первой меры врачи рекомендуют увеличить потребление белка. Железо можно получить из говяжьей печени, а ферритин повышают грецкие орехи. Зелень богата микроэлементами, кисломолочные продукты и творог также полезны.

    Источником омега-3 служит морская рыба, а витамин D в осенне-зимний период советуют принимать в виде биологически активных добавок.

    Особое внимание Тимофеева уделила свежим фруктам и ягодам. Они благотворно влияют не только на волосы, но и на кожу, иммунную и нервную системы. Для восполнения железа полезен гранатовый сок и гранат.

    Кроме того, трихолог отметила важность своевременного сна для улучшения состояния волос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трихолог сообщил о резком омоложении проблемы выпадения волос у россиян. Врач раскрыла неочевидные причины сильного выпадения волос осенью.

    Врач Алексей Силин назвал дефицит питательных веществ и гормональные сбои частыми причинами развития алопеции.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    Врач назвала неочевидные симптомы опасного дефицита белка

    Тяга к сладкому и утомляемость могут говорить о нехватке белка

    Tекст: Катерина Туманова

    Тяга к сладкому, утомляемость и выпадение волос часто свидетельствуют о нехватке белка, сообщила ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Ангелина Сулейманова.

    «Признаки белкового дефицита, как правило, неспецифичны, но могут быть поводом для обращения к врачу и дообследования: общая слабость, утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необъяснимая потеря веса, снижение силы в руках и ногах, отеки, ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос, сухость кожи, частые инфекции, медленное заживление ран, тяга к сладкому», – рассказала Сулейманова ТАСС.

    Врач пояснила, что при подозрениях на дефицит медики советуют сдать анализ крови на общий белок и альбумин. В случае необходимости назначаются дополнительные исследования для исключения болезней печени, почек или органов ЖКТ.

    Специалист призвала не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой. Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты.

    Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что большая часть пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов.

    «Значительная доля пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов. Значительная доля пациентов, соответственно, могла бы поступать совершенно четко раньше», – сказал Мурашко на конгрессе московских хирургов, его слова приводит ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году при кишечной непроходимости доля поздних обращений составила 59,4%. При остром панкреатите показатель достигал 53%, при остром холецистите – 51%, при остром аппендиците – 36%.

    Глава Минздрава добавил, что необходимо информировать людей о симптомах подобных болезней и отрабатывать своевременную диагностику. Чем позже пациент попадает к врачам, тем сложнее протекает лечение, подчеркнул Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

    В пятницу Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце министр рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

    Комментарии (2)
    13 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака

    Врач Ахмаев опроверг миф о влиянии смартфона на онкологию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-онколог Расул Ахмаев опроверг популярные заблуждения о раке, в том числе миф о том, что заболевание могут вызывать смартфоны и генно-модифицированные продукты.

    «Этот миф основан на распространении информации о влиянии радиоволн на организм человека, в том числе на головной мозг. На самом деле не существует научно обоснованных подтверждений, что частое использование мобильных телефонов приводит к появлению опухолей мозга», – заявил Ахмаев в беседе с изданием Lenta.ru.

    Врач также опроверг миф о том, что ГМО вызывают рак. При этом он отметил, что сахарный диабет является косвенным фактором риска развития онкологии, а опухолевые клетки активно питаются глюкозой, но употребление сахара здоровым человеком не приводит к появлению опухоли.

    По словам специалиста, рак в подавляющем большинстве случаев имеет неинфекционную природу. Однако некоторые виды онкологии могут быть спровоцированы вирусами или бактериями. Кроме того, Ахмаев назвал ошибочным мнение, что рак является возрастной болезнью.

    Онколог подчеркнул, что утверждение о неизлечимости рака также неверно. На ранних стадиях шансы на выздоровление достигают 90-95%, а на результат лечения влияют агрессивность опухоли и использование таргетных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

    Также онколог Давид Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

    Выживаемость больных раком значительно выросла за десять лет.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Папа римский раскритиковал планы Пентагона транслировать казнь

    Папа римский раскритиковал планы Пентагона показать казнь

    Tекст: Катерина Туманова

    Папа Римский Лев XIV осудил демонстративную смертную казнь после решения Пентагона транслировать в прямом эфире расстрел стрелка из Форт-Худа Нидала Малика Хасана.

    Папа Римский Лев XIV выступил против смертной казни после решения Пентагона транслировать в прямом эфире расстрел Нидала Малика Хасана, устроившего стрельбу по сослуживцам на базе Форт-Худ в 2009 году, пишет Newsweek.

    «Смертная казнь недопустима, поскольку является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности», – написал понтифик в социальной сети X.

    Он подчеркнул, что общее благо и требования правосудия можно обеспечить без высшей меры наказания.

    По словам первого в истории папы римского из США, современные системы содержания под стражей защищают граждан, не лишая виновных шанса на искупление.

    Заявление прозвучало на фоне критики методов приведения в исполнение смертных приговоров в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом, после чего Хегсет заявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана.

    При этом CNN передал, что Пентагон не знал о планах Хегсета показать казнь в прямом эфире.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Лещенко ответил на слухи об ухудшении здоровья

    Лещенко рассказал об отличном самочувствии после сообщений о болезни

    Tекст: Ольга Иванова

    Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что чувствует себя отлично и продолжает концертную деятельность вопреки сообщениям об ухудшении здоровья.

    «Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме», – сказал певец, передает РИА «Новости».

    В октябре Mash сообщал, что артист стал реже выступать из-за проблем со здоровьем, в том числе одышки и болей в спине. Кроме того, в марте 2025 года появлялась информация, что врачи обнар