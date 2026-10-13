В «Яндекс такси» заявили о скором восстановлении вывода денег для водителей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы почти восстановили процесс вывода денег из приложения «Яндекс про» для водителей. Многие водители уже могут выводить деньги со своего баланса в любой момент как привыкли, постепенно функционал будет восстанавливаться у всех водителей», – сообщили в сервисе ТАСС.

В компании подчеркнули, что все выполненные заказы зафиксированы в системе, и водители получат свой доход в полном объеме. В настоящее время сервис направляет деньги за поездки, совершенные с 10 по 12 октября, а также проводит расчеты по текущим заказам. Оставшиеся небольшие задержки в выплатах в «Яндекс такси» пообещали устранить в ближайшее время.

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