В Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики

Спецпредставитель Евросоюза признал пределы возможностей санкционной политики

Tекст: Денис Тельманов

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности констатировал неспособность рестрикций гарантировать выполнение поставленных задач, передает РИА «Новости».

«Думаю, мы должны понимать, что возможности санкций всегда имеют пределы», – заявил О'Салливан.

В качестве примеров неэффективности ограничений он привел развитие КНДР и Ирана в условиях многолетнего давления.

Спецпредставитель Евросоюза признал, что запреты на передачу критически важных технологий далеко не всегда позволяют предотвратить их распространение.

О'Салливан добавил, что технологические изменения существенно усложнили применение рестрикций и экспортного контроля, заметно снизив возможности государств полностью контролировать распространение технологий и продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России.

В понедельник постоянное представительство России при Евросоюзе сравнило европейские ограничительные меры с игрой отчаявшегося картежника.

В прошлом месяце министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не станет умолять об отмене рестрикций.