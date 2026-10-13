  • Новость часаPolitico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
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    Цепная реакция протестов запущена по всей Франции
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России
    Рябков: Дизельная сделка вразумляет сомневающихся в России
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море
    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
    13 октября 2026, 21:27 • Новости дня

    Эксперт: Команда «Яндекса» показала профессионализм и эффективность в условиях форс-мажора

    Плуготаренко: Дата-центры перешли в категорию критической инфраструктуры

    Восстановление ключевых сервисов «Яндекса» в течение часов после ударов по трем дата-центрам показало эффективность работы инженеров компании и устойчивость ее технической базы, заявил газете ВЗГЛЯД член Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что физическая защита цифровой инфраструктуры становится столь же значимой задачей, как противодействие киберугрозам.

    «События последних дней, связанные с ударами по инфраструктуре «Яндекса», показали, что устойчивость цифровой экосистемы сегодня проверяется не только киберугрозами, но и вполне физическими событиями – пожарами, авариями, прямыми атаками (к сожалению). И ключевым навыком становится не способность избежать инцидента, а способность удержать доступность сервисов, когда он уже случился», – говорит Плуготаренко.

    По его словам, работу команды «Яндекса» в данной ситуации можно рассматривать как уникальный пример профессионализма и невероятной эффективности. «Важно понимать: это проблема не одной страны и не одной компании. Мировой опыт показывает, насколько тяжелыми бывают последствия, когда дата-центр выходит из строя физически», – поясняет он.

    В качестве примера эксперт привел зарубежные случаи повреждения дата-центров. Так, пожар в государственном центре обработки данных NIRS в южнокорейском Тэджоне летом 2026 года остановил работу сотен государственных сервисов. Восстановление заняло около трех месяцев, а часть информации, не имевшей резервных копий, была утрачена. Другой пример – пожар в дата-центре OVHcloud в Страсбурге в 2021 году. Тогда один из корпусов полностью сгорел, миллионы сайтов оказались недоступны. Клиенты, хранившие резервные копии в том же здании, потеряли данные.

    «Это универсальный урок: физический форс-мажор проверяет не маркетинговые цифры доступности, а реальную архитектуру», – заявил член РОЦИТ.

    В связи с этим он отметил работу команды «Яндекса» в чрезвычайной ситуации. «Когда под удар попали один за другим сразу три дата-центра, задача стояла не просто локализовать последствия и оценить ущерб, а сохранить связность всей сложнейшей экосистемы – в условиях, когда часть оборудования вышла из строя физически, а сроки поставок замены могут растянуться на месяцы. Тем не менее ключевые пользовательские сервисы начали восстанавливаться в течение часов, а не дней, недель или месяцев», – сказал эксперт. По его мнению, это результат не только самоотверженности инженеров, но и продуманной архитектуры – геораспределения и резервирования мощностей.

    Плуготаренко также отметил готовность российского IT-рынка помочь «коллегам по цеху»: «Когда один из крупнейших игроков временно теряет часть мощностей, рынок не «сыплется»: происходит быстрое перераспределение нагрузки и кооперация между компаниями – ради стабильности цифровых сервисов и доступа пользователей к ним. Оперативная консолидация ресурсов в ответ на реальный физический ущерб – признак взрослой экономики и ответственности ее игроков».

    Он добавил, что несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку последних лет, отечественный «Цифровой контур» продолжает рост – по оценке премьер-министра России Михаила Мишустина, оборот цифровых компаний в России достиг за прошлый год 21 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

    «Поэтому главный вывод не про отдельную компанию, а про всю отрасль. Мы привыкли называть это «ИТ», «цифровыми сервисами», «облаком» – но, как показали события последних дней, даже у облака есть вполне земные адрес, электричество и стены. Дата-центр окончательно перешел из категории «ИТ-объект» – в категорию критической инфраструктуры, со всей сопутствующей ценой: резервными площадками, геораспределением, физической защитой и страхованием», – полагает член РОЦИТ.

    «И конечно, хочется пожелать сил и успехов команде «Яндекса»: компания не просто латает дыры, а перестраивает логику работы с данными. Внедрение принципов географического резервирования и децентрализации мощностей – это самая серьезная и нужная сегодня работа, и ее быстрая реализация позволяет заявить о наших цифровых сервисах как об одних из лучших в мире.
    Коммуникация «Яндекса» со своими пользователями (гражданами и компаниями) показывает: удобство пользователей остается для компании приоритетом даже в условиях форс-мажора, и это заслуживает уважения», – подчеркнул Плуготаренко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников. Минцифры и Минобороны обсудили защиту российских дата-центров от беспилотников.

    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    13 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Премьер Болгарии вызвал посла России после атак дронов на суда

    Премьер Болгарии вызвал посла России Митрофанову после атак дронов на суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о намерении вызвать российского посла Элеонору Митрофанову в связи с недавними атаками беспилотников на коммерческие суда в Черном море.

    Два гражданских судна подверглись атаке беспилотников недалеко от болгарского побережья, одно из них затонуло. «Сегодня я вызову на встречу посла России Митрофанову», – приводит слова Радева РИА «Новости» со ссылкой на агентство BTA.

    При этом глава правительства добавил, что в настоящее время у Софии нет веских и четких доказательств для предъявления официальных обвинений в причастности к инциденту какому-либо конкретному государству.

    В начале октября в акватории Черного моря уже фиксировались подобные нападения на гражданский флот. В результате ударов с зерновоза Able под флагом Палау эвакуировали 18 моряков, двое из них получили тяжелые ранения. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, следовавшего под флагом Того, пропал без вести.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за террористических действий киевского режима Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море.

    На прошлой неделе болгарское Минобороны не установило принадлежность атаковавших корабли дронов.

    Президент страны созвала заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 13:46 • Новости дня
    Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев обсудил с послом России Элеонорой Митрофановой атаки беспилотников на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.

    Глава болгарского правительства отметил, что София продолжит расследование инцидентов вместе с союзниками по Евросоюзу и НАТО, чтобы установить истину, передает ТАСС.

    По словам Радева, страна не располагает категоричными доказательствами о происхождении использованных для нападения дронов. При этом он добавил, что нет логики в том, что Украина уничтожает собственные суда, а результаты этих действий в пользу России.

    В свою очередь, Элеонора Митрофанова сообщила об отсутствии информации от Министерства обороны России о последних атаках на торговые корабли в Черном море. Дипломат также не исключила, что в данном случае речь может идти о провокации третьей стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии вызвал посла России после атак беспилотников на суда.

    В понедельник София запросила помощь Евросоюза и НАТО из-за инцидентов в Черном море.

    На прошлой неделе Министерство обороны страны не установило принадлежность атаковавших корабли аппаратов.

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    13 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе

    МИД вызвал посла Бельгии из-за слов о военных угрозах

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Бельгии Мишель Жеребцофф был вызван в МИД России, где ему заявили о решительном неприятии утверждений бельгийского руководства о якобы исходящих от РФ военных угрозах.

    «Бельгийскому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает ничем не подкрепленные участившиеся утверждения военно-политического руководства королевства о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы, якобы исходящих от России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что откровенно агрессивные высказывания бельгийских представителей, которые целенаправленно выставляют Россию врагом, ведут к дальнейшей эскалации и повышают риск неконтролируемой конфронтации.

    Бельгийской стороне адресован призыв оценить последствия подобных заявлений и снизить уровень антироссийской риторики, которая способствует росту напряженности на Европейском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Минобороны Бельгии счел нелегалов страшнее российской угрозы.

    На прошлой неделе экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала мантру о «российской угрозе» причиной военного энтузиазма в ЕС.

    В прошлом месяце МИД заявил о росте военно-политических угроз из-за ИИ.

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    13 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море

    Захарова указала на отсутствие механизмов реализации морского перемирия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложения о морском перемирии не содержат четких механизмов, которые гарантировали бы прекращение поставок оружия на Украину по морю и беспрепятственный российский экспорт через Черное море, заявила Мария Захарова. В МИД подчеркнули, что без таких механизмов меморандумы и декларации вряд ли изменят ситуацию.

    Все предложения о морском перемирии лишены понятных гарантий того, что оружие не будет поставляться на Украину по морю, а Москва сможет без препятствий осуществлять свой экспорт, говорится в комментарии МИД России.

    «Примечательно, что во всех упомянутых предложениях отсутствует понимание о механизмах, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия сможет осуществлять свой экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю беспрепятственно», – обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она добавила, что заключение меморандумов и деклараций без создания четких механизмов их реализации вряд ли способно выправить ситуацию. Сложности в сфере продовольственной безопасности являются следствием действий Киева, а также создаваемых Евросоюзом логистических барьеров и санкций в отношении российского сельскохозяйственного сектора, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

    А в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море. Ранее российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

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    13 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Рябков: Новые санкции Евросоюза отрицают сами себя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении российской нефти отрицают сами себя, поскольку европейские политики уже не знают, что еще придумать.

    Власти европейских стран испытывают очевидные трудности с изобретением новых антироссийских ограничений, поэтому им следует внимательнее изучить списки уже принятых мер. В Европе исчерпали фантазию для усиления давления на Москву, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Эти пакеты, пакетные решения, они уже как бы сами себя отрицают. Они не знают, что придумать. Взяли бы для начала проверили, сколько юридических и физических лиц дублируется в этих пакетах», – заявил Рябков во время общения с журналистами по поводу очередного пакета европейских санкций, касающихся поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник структуры ЕС начали готовить новые санкции против России вопреки сделке Дональда Трампа.

    В понедельник постпредство России сравнило санкции Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Позже Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

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    13 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах

    МВД: Россиянам объяснили способы проверки безопасности паролей в браузерах

    Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России опубликовало подробный алгоритм для проверки безопасности паролей, сохраненных пользователями в популярных браузерах.

    Браузеры и менеджеры паролей позволяют быстро узнать о компрометации данных, так как они в реальном времени сверяют сохраненную информацию с базами похищенных учетных записей, сообщает МВД.

    Отмечается, что программы узнают об утечках с помощью специальной технологии k-анонимизации, которая дает возможность проверить пароль без раскрытия его внешнему серверу.

    Для проверки информации через Яндекс Браузер необходимо зайти в настройки, выбрать раздел «Пароли и данные» и нажать на пункт «Проверка паролей». После этого на экране появится список сайтов, где данные могли быть похищены, с предложением сменить пароли.

    Схожая функция есть в Google Chrome. Пользователю нужно зайти в настройки, выбрать раздел «Конфиденциальность и безопасность» и перейти к проверке безопасности, после чего браузер покажет количество скомпрометированных паролей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведомство призвало россиян удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фотографии.

    Ранее в министерстве назвали ключевые принципы финансовой самообороны.

    В 2025 году сотрудники правоохранительных органов показали пять уровней защиты пользовательских аккаунтов.

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    13 октября 2026, 12:17 • Новости дня
    Около 6 тыс. репатриантов встали на миграционный учет в России с начала года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что иностранцы получили почти 2 тыс. российских виз в рамках президентского указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности.

    Выступая на Третьем Международном Екатерининском форуме, Захарова сообщила, что по состоянию на 4 октября консульские учреждения выдали 1989 виз по указу об оказании поддержки иностранцам, не приемлющим политику своих стран, передает РИА «Новости».

    «По данным на сегодня, за девять месяцев 2026 года встали на учет миграционной службы России в рамках госпрограммы 14 967 человек. Из них репатриантов – 6 025», – привела статистику дипломат.

    По ее словам, по итогам года ожидается прирост числа репатриантов по сравнению с 2025-м, пишет ТАСС.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что граждане других стран видят в России настоящий спасательный круг, предоставляющий возможности для улучшения жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из Германии соотечественников.

    До того более 1 тыс. иностранцев получили в России визу за приверженность традиционным ценностям.

    Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о высокой востребованности института репатриации.

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    13 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Власти объяснили появление улиц Боба Марли и Нирваны под Смоленском

    Смоленские власти не получили жалоб на улицы Боба Марли и Доброго Лося

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители деревни Лебедки в Смоленской области не обращались к властям с жалобами на названия улиц Боба Марли, Доброго Лося, Большого Респекта и Нирваны в коттеджном поселке «Вазуза Кантри Клаб».

    В правительстве Смоленской области опровергли информацию о недовольстве жителей деревни Лебедки названиями улиц Боба Марли, Доброго Лося, Большого Респекта и Нирваны в коттеджном поселке «Вазуза Кантри Клаб», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о жалобе местной жительницы на то, что подобные наименования оскорбляют память героев Великой Отечественной войны. «Претензий по поводу наименований улиц с момента их присвоения до сегодняшнего дня от владельцев недвижимости в органы местного самоуправления не поступало… Жители исторической части деревни Лебедки не высказывали претензий к наименованиям улиц в коттеджном поселке», – заявили в региональном правительстве.

    По данным властей, коттеджный поселок отделен от исторической части деревни забором. В нем насчитывается 132 дома, однако официально зарегистрирован лишь один человек. Имена для безымянных улиц предложили сами собственники жилья, обратившись к чиновникам в 2019 и 2022 годах. Позже эти названия официально утвердили местные депутаты.

    В правительстве добавили, что желающие изменить топонимы могут обратиться к властям Гагаринского округа. Чиновники также отметили, что сейчас между собственниками домов и управляющей компанией идет конфликт из-за финансовых разногласий. При этом в старой части Лебедок, где проживают 17 человек, улицы носят иные имена – Киевская и улица в честь погибшего героя-танкиста Макаловского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее британская улица получила русское название на картах Google.

    Также улицу имени Жириновского открыли в Уфе.

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    13 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Токио пытается использовать работающих в России японских корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные случаи происходят не впервые и становятся дополнительным фактором ухудшения российско-японских отношений.

    Япония задействует журналистов, работающих в России, для сбора информации для подрыва безопасности страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», – заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что это не единичный случай.

    По ее словам, двустороннее сотрудничество деградирует из-за антироссийского курса японских властей и нежелания Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы по поводу ремилитаризации Японии, затрагивающей безопасность на Дальнем Востоке. Произошедшее, отметила она, станет дополнительным фактором, омрачающим отношения стран.

    Захарова призвала Токио одуматься, изменить подход и отказаться от враждебных шагов в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине за шпионаж.

    Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    А ФСБ показала видео задержания японского журналиста.

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    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

    В Кремле заявили о выгоде поставок российского дизельного топлива в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечает интересам обеих стран, а также мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива. По его словам, Вашингтон очень рад получить российское топливо и нуждается в нем.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что европейские страны, как и другие государства, остаются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку шоком для союзников Украины.

    До этого министерство экономики Германии ответило на это соглашение.

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    13 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    МИД взял на контроль возвращение моряков с арестованного в Индии танкера

    МИД России проконтролирует возвращение на родину моряков с танкера Unity

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дипломаты в Индии отслеживают ситуацию с репатриацией моряков с арестованного танкера Unity, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    Посольство и генконсульство в Индии отслеживают ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity, передает РИА «Новости».

    «Седьмого октября Высокий суд штата Орисса (Индия) по итогам рассмотрения жалобы экипажа танкера Unity на действия местных властей, отказывающих в выдаче разрешения на швартовку, обязал Генеральный директорат морского администрирования, Департамент торгового флота и контроля морского судоходства и Управляющего морскими перевозками обеспечить списание на берег и репатриацию моряков», – заявили в МИД.

    Суд обязал осуществить необходимые для этого мероприятия за счет индийской стороны в срок, не превышающий трех недель с момента получения решения. В ведомстве добавили, что дипломатические представительства продолжают контролировать обеспечение российских моряков всем необходимым до возвращения на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд обязал Индию репатриировать экипаж арестованного танкера Unity.

    До того судно пережило сильный шторм.

    Власти Индии пообещали вернуть моряков домой.

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    13 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж

    ФСБ опубликовала видео задержания журналиста «Хоккайдо Симбун» за шпионаж

    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже.

    Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись задержания корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже, пишет ТАСС.

    На опубликованных кадрах запечатлены задержание журналиста, проведение обыска и его допрос, а также процесс этапирования подозреваемого в Москву.

    По данным ФСБ, задержанный собирал информацию об участниках спецоперации на Украине из числа жителей Курильских островов. Лефортовский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    В феврале ФСБ задержала жителя Запорожской области за шпионаж и госизмену.

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    13 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    Разведывательный беспилотник Латвии заметили у границ с Россией и Белоруссией

    Дрон-разведчик ВВС Латвии пролетел вдоль границы с Россией и Белоруссией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательный беспилотник ВВС Латвии летал неподалеку от границ с Белоруссией и Россией, он перемещался по хаотичной траектории.

    Дрон типа Penguin C UAS, принадлежащий ВВС Латвии, пролетел вдоль границы с Россией в направлении Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Отмечается, что к 0.55 мск аппарат двигался неподалеку от латвийского села Робежники по хаотичной траектории, часть которой составляли круги. Высота полета составляла около километра.

    Информация о пункте назначения беспилотника отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В конце августа разведывательный дрон Латвии устроил маневры у границы с Белоруссией.

    В середине августа Латвия запустила разведывательный дрон у белорусской границы.

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