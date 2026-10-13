Минобороны отметило особую роль военных КНДР в освобождении Курской области

Минобороны: Военные КНДР сыграли особую роль в освобождении Курской области

Tекст: Денис Тельманов

«Убежден, что укрепление российско-корейского партнерства отвечает коренным интересам наших стран. Оно вносит неоценимый вклад в обеспечение стабильности не только в регионе, но и во всем мире», – заявил Шулика на приеме по случаю 78-й годовщины дипломатических отношений России и КНДР, передает РИА «Новости».

Замминистра отметил, что сегодня российско-корейские связи переживают один из лучших периодов за всю историю. Стратегическое партнерство базируется на совпадении интересов, общих взглядах на миропорядок и высоком взаимном доверии.

От лица министра обороны Андрея Белоусова Шулика выразил признательность руководству КНДР и лично Ким Чен Ыну.

Он отметил особую роль корейских военных в освобождении Курской области от ВСУ, разминировании и восстановлении инфраструктуры региона, сообщили в Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МЧС Александр Куренков поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области.

В понедельник МЧС России и КНДР договорились о совместной работе. В тот же день Куренков впервые прибыл в КНДР.