Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по Саудовской Аравии

Трамп пригрозил йеменским хуситам из-за атак на аэропорты Саудовской Аравии

Tекст: Денис Тельманов

«Они наносят удары по Саудовской Аравии и намеренно пытаются поднять цены на нефть, вероятно, в преддверии выборов в США... но я останусь здесь и после выборов и никогда этого не забуду», – написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

Военные действия между Саудовской Аравией и хуситами обострились в августе после атаки поддерживаемых Эр-Риядом сил на аэропорт Саны, когда там приземлялся иранский самолет с делегацией руководства движения.

В начале октября хуситы объявили воздушное пространство и аэропорты королевства зоной военной операции. В минувшие выходные в результате ударов по аэропорту Эр-Рияда погибли 14 человек, еще более 300 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду.

В понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за обострения ситуации.

В воскресенье повстанцы атаковали аэропорты саудовской столицы и Даммама.