Греческий самолет подал аварийный сигнал по пути в Германию

Самолет Aegean Airlines подал сигнал бедствия по пути в Германию

Tекст: Денис Тельманов

Самолет вылетел из аэропорта Салоников и направлялся во Франкфурт. Во время полета он передал аварийный код Squawk 7700. В настоящее время борт пролетает над немецким городом Регенсбург, передает РИА «Новости».

На сервисе Flightradar24 за его полетом следят более 12 тыс. человек, что сделало его самым отслеживаемым рейсом.

Код 7700 используется пилотами при возникновении чрезвычайной ситуации на борту, однако это не обязательно означает непосредственную угрозу катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе подавший сигнал тревоги военный самолет США вернулся на базу в Германии.

Он передал сигнал тревоги во время полета. В апреле американский военный самолет подал аварийный сигнал над Турцией.