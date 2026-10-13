МИД Сирии сообщил об уничтожении 42 химических авиабомб под контролем ОЗХО

Tекст: Денис Тельманов

«В августе в Сирии под надзором организации были уничтожены 42 задекларированные химические авиационные бомбы», – заявил аш-Шейбани на совместной пресс-конференции с гендиректором ОЗХО Сабриной Даллафиор-Маттер, передает ТАСС со ссылкой на сирийский телеканал Al Ekhbariya.

По его словам, Сирия обеспечила экспертам ОЗХО доступ к архивам, свидетелям и объектам, а также передала им свыше 100 тыс. документов.

Министр отметил, что Дамаск и ОЗХО разрабатывают дорожную карту для перехода к новому этапу в сфере химического оружия. Он выразил надежду на согласование совместного плана с Техническим секретариатом ОЗХО, который будет опираться на транспарентные критерии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ОЗХО восстановила Сирию в правах по Конвенции о запрещении химического оружия.

В прошлом году США готовили провокации против России в Сирии с привлечением организации «Белые каски».

В 2024 году Пентагон заявлял о предотвращении применения химоружия в Сирии.