Посол в Гааге Тарабрин призвал не доверять Нидерландам организацию турниров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отказ в выдаче виз российским спортсменкам продемонстрировал, что Нидерландам нельзя доверять проведение международных соревнований, заявил ТАСС посол России в стране Владимир Тарабрин.

«Хотели "проучить" Россию, а показали только то, что доверять организацию международных турниров Нидерландам нельзя», – сказал Тарабрин.

По словам дипломата, ответственность за испорченный спортивный праздник, который должен был способствовать объединению людей, полностью лежит на властях королевства.

Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что посольство Нидерландов в Москве уведомило визовый центр об отказе в выдаче виз лидерам женской сборной – Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Власти королевства объяснили это решение тем, что посчитали гимнасток «угрозой международным отношениям».

Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Турнир станет первым этапом отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Федерация гимнастики решила обратиться в МОК из-за невыдачи виз спортсменкам. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что странам ЕС нельзя доверять проведение международных соревнований.

В пятницу сообщалось, что Нидерланды до сих пор не выдали визы российским гимнастам для участия в чемпионате мира.