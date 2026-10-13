Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета

Вице-премьер Голикова подтвердила сохранение мер поддержки семьи в бюджете

Tекст: Денис Тельманов

Все главные меры государственной поддержки российских семей учтены в новом проекте бюджета страны, передает ТАСС.

«Хочу сказать, что в этом документе сохранены все наши главные меры поддержки семьи. Они будут выполнены в полном объеме», – сказала Голикова журналистам на полях Всероссийского конкурса «Семья года. 2026».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер сообщила о включении расходов на обеспечение инвалидов в бюджет следующего года.

В четверг Министерство труда заявило о сохранении и индексации всех мер поддержки семьи в проекте бюджета.

В прошлом месяце Минфин обозначил ключевые приоритеты российского бюджета на ближайшие три года.