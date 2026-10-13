Число многодетных семей в России выросло почти на 30%

Голикова: Количество многодетных семей в России увеличилось почти на 30%

Tекст: Ольга Иванова

«За последние два года количество многодетных семей в России возросло практически на 30%», – сказала Голикова журналистам на Всероссийском конкурсе «Семья года. 2026», ее слова приводит ТАСС.

Вице-премьер уточнила, что речь идет о более чем 3 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин пообещал повторить прошлый успех страны в улучшении демографии.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о планах масштабировать поддержку семей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал демографию болезненным вопросом для России.