Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией НАТО на Балтике

Захарова: Задержание судов Швецией стало частью стратегии НАТО на Балтике

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала освобождение шведскими властями танкера Sea Owl 1, назвав регулярные задержания кораблей частью курса Евросоюза и НАТО на ограничение навигации в Балтийском море, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

«Рассматриваем провокационные действия шведских властей по задержанию, аресту и досмотру судов, следующих через территориальные воды Швеции, как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, направленной на сдерживание России и противодействие внешнеторговой деятельности нашей страны», – говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник освобожденный властями Швеции танкер Sea Owl 1 направился в Латвию.

В понедельник Швеция отпустила задержанный в марте танкер с россиянином на борту.

В мае МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике.