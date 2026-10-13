Прокуратура начала проверку после гибели горняка на шахте в Ростовской области

ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет

Tекст: Антон Антонов

В ВСУ сообщили, что по Киеву нанесен удар шестью баллистическими ракетами. При этом цели были обнаружены радарами непосредственно во время атаки на город.

«Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что в понедельник Украина не получила информацию о запуске российских ракет.

СМИ напомнили слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.