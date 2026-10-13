МЧС: Площадь пожара на складе под Ростовом-на-Дону выросла до 9 тыс. кв. метров

Tекст: Денис Тельманов

«Огонь распространился на 9 тыс. квадратных метров. Силы и средства увеличены до более 100 человек и 36 единиц техники», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Первоначально МЧС сообщало о площади возгорания в 500 квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до трех тысяч, а затем до 6 тыс. квадратных метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пожарные локализовали крупный пожар на складах под Ростовом-на-Дону.

В прошлом году в Ростовской области локализовали крупный пожар. Спасатели локализовали крупное возгорание на складе в Ростове.