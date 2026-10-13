Tекст: Ольга Иванова

«Сейчас мы замечаем очень важные детали. Судя по всему, Никол Пашинян пересматривает некоторые свои позиции, исходя из той реальности, которая сложилась вокруг Армении и вообще в целом в мире», – приводит слова Саркисяна РИА «Новости».

По его словам, сейчас глава правительства утверждает, что интеграция зависит от готовности Евросоюза принять страну и от результатов голосования армянского народа. Политик назвал это попыткой «дать задний ход», напомнив о принятом ранее парламентом курсе на евроинтеграцию.

Саркисян также обратил внимание на раскол в обществе, часть которого поверила в «авантюрные замыслы» руководства о диверсификации внешней политики. Он добавил, что страна не обладает экономической самодостаточностью, а внешний долг достиг 50% от ВВП, что заставляет власти постоянно брать кредиты для покрытия дефицита бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кремле напомнили стремящейся в Евросоюз Армении об опыте Турции.

Тогда эксперты предупредили, что попытки перенять опыт Украины доведут экономику республики до упадка.

Весной в МИД России заявили об использовании Арменией Москвы ради европейского пути.