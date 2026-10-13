Агроном назвал полезные способы применения на даче «опавшего золота»

Tекст: Татьяна Косолапова

«От опавших листьев одни сплошные плюсы. Это абсолютно природный, экологичный продукт, который на протяжении тысячелетий присутствует вместе с растениями. Во-первых, это пища для дождевых червей. Когда становится теплее, они выползают на поверхность, питаются растительными остатками, главным образом опавшими листьями, уползают обратно и пронизывают почву своими многочисленными ходами. Их отходы жизнедеятельности и есть тот самый биогумус, наиполезнейший для растений», – говорит Воробьев.



Таким образом, полезные органические вещества попадают не только на поверхность, но и в глубину, в так называемый корнеобитаемый слой, делится эксперт. При этом в качестве удобрения и утепления почвы годятся только здоровые листья. А с больных деревьев, например со ржавчиной у груши, паршой у яблони и коккомикозом у косточковых культур, а об их болезненности становится ясно по подозрительным пятнам на листьях, никуда не годятся. На них живут грибки, и если оставить их на участке, то следующей весной споры поднимутся и снова атакуют плодовые деревья.

«Такие листья априори больные, и оставлять их на участке нежелательно. Для них существуют компостные ямы, причем именно ямы, а не кучи, а также их разновидность – высокие грядки. Выкапывается траншея или яма, туда складываются листья и засыпаются землей. Потом на этом месте что-нибудь высаживают. Но не картошку, которую нужно окучивать и выкапывать. Надо, чтобы больные листья так и остались «похороненными» под землей. Сжигать их бесполезно, это будет очень дымно, соседи явно будут недовольны», – предупреждает агроном.

Все остальные листья эксперт назвал «отличнейшей субстанцией» и настоящим «опавшим золотом» для огородника. Они служат пищей для червей и естественной мульчей, защищающей почву от холода. Даже когда лужи уже замерзли, а реки и пруды покрылись льдом, под толстым слоем листвы земля остается незамерзшей и жизнь в ней продолжается. Такое укрытие предохраняет корни растений от промерзания и помогает зимовать насекомым, среди которых немало полезных.

«Поэтому собираем листья по всей округе: березовые, дубовые, липовые, кленовые, ясеневые и другие. Мы, например, нашли удобный вариант: рядом с нами коттеджный поселок, где выращивают только декоративные растения, в том числе березы, липы и лиственницы. Жители собирают опавшую листву в черные мешки и выставляют их, а мы забираем. Эти листья можно заложить в компост или рассыпать в приствольных кругах плодовых деревьев и вокруг кустарников», – рассказывает Воробьев.

В этом году агроном опробовал способ, позволяющий свести к минимуму поливы и прополки вокруг малины, крыжовника и смородины, ухаживать за которыми бывает непросто. Почву вокруг кустов плотно укрывают кусками картона, а сверху насыпают опавшие листья или скошенную траву. По его словам, после этого о поливах, прополках и скашивании травы можно забыть примерно на два месяца, а иногда и дольше. Через один лишь слой листвы, даже толстый, сорняки все равно пробиваются, тогда как в сочетании с картоном такое укрытие дает гораздо лучший результат.

«Сейчас урожай практически весь убран, картошка выкопана, морковка выдернута, кабачки, огурцы и помидоры уже завяли. Но сорняки не дремлют. Используя последние теплые денечки, они развиваются и пронизывают бывшие грядки своими корнями и корневищами. То же самое они будут делать, как только стает снег, а вы еще ничего не посеяли и не посадили. Чтобы этого не случилось, лучше накладывать на грядки толстый слой опавших листьев, разумеется, не больных», – подчеркивает специалист.

По его словам, в этом случае даже без картона слой листвы заметно замедлит рост сорняков и сохранит весеннюю влагу: снег сходит, а дождей в мае обычно немного. Кроме того, под таким укрытием продолжают активно работать дождевые черви. Перед посевом или посадкой достаточно сгрести листья с грядок и отправить их в компост либо разложить вокруг плодовых деревьев и ягодных кустарников. Под листвой останется рыхлая, влажная земля без сорняков.

Ранее эксперт рассказала, что многолетние растения нужно укрывать на зиму после первых устойчивых заморозков, когда температура почвы опускается до минус пяти-семи градусов. В средней полосе оптимальное время для этого наступает в конце октября или начале ноября, при этом слишком ранняя процедура грозит выпреванием растений, а поздняя – подмерзанием корней. Перед укрытием с кустов удаляют листья и соцветия, обрабатывают их фунгицидами и окучивают основание торфом или компостом.