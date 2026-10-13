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    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    5 комментариев

    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    5 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    12 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

    КСИР Ирана поразил третий супертанкер в Ормузском проливе за два дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

    «Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий супертанкер-нарушитель, на нем возник пожар», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВМС КСИР.

    В иранском ведомстве заявили, что судно проигнорировало предупреждения и с выключенной навигационной системой попыталось выйти из пролива.

    В КСИР предупредили, что любое сотрудничество судов с американскими военными в Ормузском проливе и Персидском заливе повлечет за собой решительный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер. В тот же день под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем. В субботу в проливе подорвался на мине нефтяной танкер.

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    12 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Новак рассказал о росте цен на фрахт и страхование перевозок нефти в десять раз

    Новак: Рост цен на нефть во многом вызван стоимостью фрахта и страховки

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фрахта и страхования при перевозке нефти выросла по отдельным направлениям в пять–десять раз и взяла на себя большую часть роста цен на нефть, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак в интервью ИС «Вести» рассказал о темах встречи министров стран ОПЕК+ на полях Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде.

    «Через Ормузский пролив до сих пор не поступает на мировой рынок порядка 6–7 млн баррелей в сутки, и это действительно существенно вносит свой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня такая серьезная волатильность на рынке», – сказал он.

    Он отметил, что также говорили о ситуации, связанной с ростом цен на перевозки в мире. «И фактически вот это повышение цены на нефть, которое сложилось, сегодня министры отмечали, что большую часть этого повышения цены взяли на себя именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования», – заявил Новак.

    По его словам, рост цен на перевозку нефти связан с глобальными рисками, недостатком транспортных средств, закрытием Ормузского пролива и военными угрозами, в том числе нападениями на гражданские суда, перевозящие нефть и нефтепродукты.

    Новак отметил, что министры выразили обеспокоенность ситуацией, договорились совместно мониторить ее и работать с международными организациями, включая Международное энергетическое агентство, для стабилизации рынка. Стороны также согласились продолжить встречи для консенсусного обсуждения вопросов и принятия решений по балансировке рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ОПЕК заявили, что доставка и страховка энергоносителей обходятся дороже трети их цены.

    Цена нефти Brent в понедельник впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

    ОПЕК+ в понедельник также заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

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    12 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

    Хуситы сообщили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Вера Басилая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

    Хуситы поразили международный аэропорт Эр-Рияда баллистической ракетой, передает ТАСС.

    «Наши вооруженные силы <…> атаковали международный аэропорт имени короля Халида в <…> Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», – заявил Сариа.

    Он предостерег авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.

    Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об отражении ракетного удара хуситов по Эр-Рияду. До этого в столице королевства выпустили оповещение о потенциальной угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В тот же день Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

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    12 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестные снаряды поразили танкер и контейнеровоз, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива», – говорится в заявлении UKMTO.

    В отдельном сообщении указывается, что другой снаряд попал в контейнеровоз, при этом данных о пострадавших и материальном ущербе UKMTO не привело, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

    В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

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    12 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    ОПЕК+ заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры стран ОПЕК+ на встрече в Эр-Рияде подчеркнули важность безопасности международных морских путей для поставок энергоносителей и выразили готовность взаимодействовать с другими организациями для улучшения условий судоходства.

    Главы делегаций ОПЕК+ договорились сотрудничать с правительствами и международными организациями, чтобы улучшить условия судоходства по всему миру, передает РИА «Новости».

    «Министры продолжат следить за развитием ситуации и будут взаимодействовать с правительствами, представителями отрасли и международными организациями, такими как IEF (Международный энергетический форум – прим. ВЗГЛЯД), МЭА (Международное энергетическое агентство) и другими, для улучшения условий судоходства во всем мире», – говорится в сообщении ОПЕК.

    Также на встрече, которая прошла в рамках конгресса Всемирного нефтяного совета (WPC), министры энергетики и нефти подчеркнули «чрезвычайную важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования бесперебойных поставок энергоресурсов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Николай Патрушев указал на необходимость для России и Китая вместе обеспечивать безопасность судоходства.

    В ОПЕК сочли закономерным мировой кризис на рынке топлива.

    В воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

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    12 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Власти Саудовской Аравии предупредили о потенциальной угрозе в Эр-Рияде

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии призвало жителей Эр-Рияда следовать официальным инструкциям из-за потенциальной опасности.

    Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о потенциальной угрозе в столице королевства, передает ТАСС.

    В ведомстве сообщили, что национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях в городе Эр-Рияд выпустила оповещение для предупреждения об опасности. Местных жителей призывают следовать официальным инструкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов.

    Королевство продлило приостановку работы аэропорта Эр-Рияда.

    При новом обстреле авиагавани погиб гражданин Пакистана.

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    12 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Саудовская Аравия заявила о перехвате запущенной из Йемена по Эр-Рияду ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную мятежниками-хуситами из Йемена по Эр-Рияду, сообщил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

    «Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду», – сообщил представитель арабской коалиции против хуситов Турки аль-Малики в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    Из-за атак хуситов министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

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    13 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Саудовская Аравия начала расследование сбоев ПВО при атаках хуситов

    AP: Саудовская Аравия запустила расследование плохой работы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Саудовской Аравии начали внутреннее расследование из-за низкой эффективности противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    Эр-Рияд выясняет, почему зенитные ракетные комплексы не смогли отразить несколько атак по аэропорту столицы, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Предварительные данные показывают, что хуситы перед основными ракетными ударами запускали волны беспилотников для перегрузки ПВО. Кроме того, ракеты могли менять траекторию полета. Однако эти факторы не полностью объясняют слабую работу ПВО. Также отмечается, что системы оповещения о ракетной опасности сработали с опозданием.

    10 и 11 октября аэропорт Эр-Рияда подвергся атакам, в результате которых погибли не менее 13 человек, более 300 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье в результате обстрела аэропорта Эр-Рияда погиб гражданин Индии.

    В тот же день президент США Дональд Трамп допустил американские удары по позициям хуситов после атак на саудовскую столицу.

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    13 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Иран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США

    Иран поблагодарил Путина за содействие в урегулировании конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран выразил признательность президенту России Владимиру Путину за готовность содействовать в урегулировании конфликта между Ираном и США, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.

    Тегеран высоко ценит намерение российского руководства помочь в разрешении кризиса в отношениях с Вашингтоном. «Россия всегда четко заявляла о своей позиции, заключающейся в том, что этот конфликт, развязанный США, должен закончиться, эта агрессия должна быть прекращена; а также всегда заявляла о своей готовности приложить усилия для достижения мира. Мы признательны за то, что президент России, учитывая огромный потенциал этой страны, заявил о готовности в этом вопросе», – сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гариб-Абади, передает РИА «Новости».

    Незадолго до этого Кремль информировал, что Владимир Путин согласовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение путей выхода из кризиса и передал эту позицию президенту США Дональду Трампу. Наряду с этим Москва выразила готовность содействовать общему урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Несмотря на российскую инициативу, официальными посредниками между Тегераном и Вашингтоном продолжают выступать Катар и Пакистан, обращали внимание в МИД исламской республики.

    Противостояние обострилось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что вызвало ответные действия Тегерана. В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако позже взаимные атаки возобновились, и на данный момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье иранские власти обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Тегеран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны Вашингтона.

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    13 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке

    Хуситы пообещали атаковать интересы США при вмешательстве в конфликт в Йемене

    Tекст: Игорь Иножарский

    Йеменские мятежники-хуситы пригрозили нанести удары по американским интересам на Ближнем Востоке, если Вашингтон присоединится к военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.

    «Если США вмешаются в агрессию против Йемена, мы не будем раздумывать над решением ответить, скорее, последует быстрый и болезненный ответ, нацеленный на США и все их интересы в регионе», – заявил член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухайти, передает Israel National News со ссылкой на France Presse.

    По его словам, атаки призваны продемонстрировать наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, что он больше не может вести наступление из безопасного положения.

    В понедельник президент США Дональд Трамп прокомментировал растущую конфронтацию, отметив, что хуситы «ведут себя очень плохо». Ранее он не исключил, что Вашингтон может присоединиться к саудовским ударам по йеменским мятежникам, несмотря на сообщения об отказах Эр-Рияду в американской военной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за атак мятежников министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию. В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил возможность американских ударов по хуситам после нападения на саудовский аэропорт.

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    13 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Казахстан недосчитался 6 млн тонн нефти из-за аварии на Тенгизе

    Добыча нефти в Казахстане упала на 6 млн тонн из-за проблем с КТК

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна в текущем году недополучила около 6 млн тонн нефти из-за аварии на месторождении Тенгиз и проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом.

    Потери Казахстана в добыче нефти в текущем году из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и аварии на Тенгизском месторождении составили порядка 6 млн тонн, передает ТАСС.

    «Авария на Тенгизе в начале года, проблемы с КТК – мы потеряли порядка 6 млн тонн нефти. Как потеряли – не добыли, если говорить точно, они лежат в земле, но в процессах экономики не участвуют», – рассказал Жумангарин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов.

    Летом на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошел сбой электроснабжения.

    Республика осудила атаки Украины на суда консорциума.

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    13 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Доходы Катара упали на 42% на фоне кризиса в Ормузском проливе

    Доходы Катара снизились на 42% из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о снижении общих доходов государства на 42% в первой половине этого года из-за кризиса вокруг Ормузского пролива.

    Закрытие Ормузского пролива и ущерб энергетическим объектам в промышленной зоне Рас-Лаффан привели к остановке значительной части катарского экспорта, передает ТАСС.

    «Естественно, что кризис негативно отразился на государственных финансах: общие доходы в первой половине года снизились на 42%, а государственные расходы сократились на 14%», – заявил эмир Катара.

    Глава государства напомнил об обеспечении Катаром около пятой части мировой торговли сжиженным природным газом. По его словам, любые сбои быстро отражаются на рынках и потребителях.

    В 2025 году реальный экономический рост Катара составил 2,9%, а инфляция сохранилась на уровне 0,5%. Доля нефтегазового сектора в ВВП достигла 80%. Стратегия страны в условиях кризиса заключалась в поддержании цепочек поставок и содействии усилиям по прекращению огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД выразил надежду на стабилизацию мирового рынка поставками дизеля из России.

    В воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

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