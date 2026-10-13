Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

Tекст: Тимур Шайдуллин

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

«Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.