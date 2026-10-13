Полиция Баварии объяснила причину ЧС в аэропорту Нюрнберга

Полиция Баварии: ЧС в аэропорту Нюрнберга вызвал сигнал о захвате самолета

Tекст: Мария Иванова

«Из кабины был отправлен код «7,5 тыс.» (предупреждение о захвате самолета), при этом пилот перестал выходить на связь по радио. В качестве меры предосторожности были подняты по тревоге несколько дежурных самолетов», – говорится в сообщении полиции Баварии в соцсети.

Ранее стало известно, что ЧС в аэропорту связана с рейсом с греческого острова Корфу. По информации Bild, это был самолет авиакомпании Corendon Airlines, который перед посадкой сопровождали истребители Eurofighter, передает ТАСС.

Утром во вторник работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена после того, как три пилота независимо друг от друга сообщили о неопознанном летательном объекте, предположительно дроне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полиция Германии сняла угрозу после ЧС в аэропорту Нюрнберга.

Утром аэропорт закрыли из-за неопознанного летающего объекта.