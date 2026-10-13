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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня

    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

    12 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

    КСИР Ирана поразил третий супертанкер в Ормузском проливе за два дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

    «Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий супертанкер-нарушитель, на нем возник пожар», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВМС КСИР.

    В иранском ведомстве заявили, что судно проигнорировало предупреждения и с выключенной навигационной системой попыталось выйти из пролива.

    В КСИР предупредили, что любое сотрудничество судов с американскими военными в Ормузском проливе и Персидском заливе повлечет за собой решительный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер. В тот же день под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем. В субботу в проливе подорвался на мине нефтяной танкер.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    12 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

    Хуситы сообщили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Вера Басилая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

    Хуситы поразили международный аэропорт Эр-Рияда баллистической ракетой, передает ТАСС.

    «Наши вооруженные силы <…> атаковали международный аэропорт имени короля Халида в <…> Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», – заявил Сариа.

    Он предостерег авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.

    Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об отражении ракетного удара хуситов по Эр-Рияду. До этого в столице королевства выпустили оповещение о потенциальной угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В тот же день Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

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    12 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестные снаряды поразили танкер и контейнеровоз, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива», – говорится в заявлении UKMTO.

    В отдельном сообщении указывается, что другой снаряд попал в контейнеровоз, при этом данных о пострадавших и материальном ущербе UKMTO не привело, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

    В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

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    12 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Власти Саудовской Аравии предупредили о потенциальной угрозе в Эр-Рияде

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии призвало жителей Эр-Рияда следовать официальным инструкциям из-за потенциальной опасности.

    Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о потенциальной угрозе в столице королевства, передает ТАСС.

    В ведомстве сообщили, что национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях в городе Эр-Рияд выпустила оповещение для предупреждения об опасности. Местных жителей призывают следовать официальным инструкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов.

    Королевство продлило приостановку работы аэропорта Эр-Рияда.

    При новом обстреле авиагавани погиб гражданин Пакистана.

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    12 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Саудовская Аравия заявила о перехвате запущенной из Йемена по Эр-Рияду ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную мятежниками-хуситами из Йемена по Эр-Рияду, сообщил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

    «Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду», – сообщил представитель арабской коалиции против хуситов Турки аль-Малики в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    Из-за атак хуситов министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

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    13 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Саудовская Аравия начала расследование сбоев ПВО при атаках хуситов

    AP: Саудовская Аравия запустила расследование плохой работы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Саудовской Аравии начали внутреннее расследование из-за низкой эффективности противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    Эр-Рияд выясняет, почему зенитные ракетные комплексы не смогли отразить несколько атак по аэропорту столицы, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Предварительные данные показывают, что хуситы перед основными ракетными ударами запускали волны беспилотников для перегрузки ПВО. Кроме того, ракеты могли менять траекторию полета. Однако эти факторы не полностью объясняют слабую работу ПВО. Также отмечается, что системы оповещения о ракетной опасности сработали с опозданием.

    10 и 11 октября аэропорт Эр-Рияда подвергся атакам, в результате которых погибли не менее 13 человек, более 300 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье в результате обстрела аэропорта Эр-Рияда погиб гражданин Индии.

    В тот же день президент США Дональд Трамп допустил американские удары по позициям хуситов после атак на саудовскую столицу.

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    13 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Иран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США

    Иран поблагодарил Путина за содействие в урегулировании конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран выразил признательность президенту России Владимиру Путину за готовность содействовать в урегулировании конфликта между Ираном и США, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.

    Тегеран высоко ценит намерение российского руководства помочь в разрешении кризиса в отношениях с Вашингтоном. «Россия всегда четко заявляла о своей позиции, заключающейся в том, что этот конфликт, развязанный США, должен закончиться, эта агрессия должна быть прекращена; а также всегда заявляла о своей готовности приложить усилия для достижения мира. Мы признательны за то, что президент России, учитывая огромный потенциал этой страны, заявил о готовности в этом вопросе», – сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гариб-Абади, передает РИА «Новости».

    Незадолго до этого Кремль информировал, что Владимир Путин согласовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение путей выхода из кризиса и передал эту позицию президенту США Дональду Трампу. Наряду с этим Москва выразила готовность содействовать общему урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Несмотря на российскую инициативу, официальными посредниками между Тегераном и Вашингтоном продолжают выступать Катар и Пакистан, обращали внимание в МИД исламской республики.

    Противостояние обострилось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что вызвало ответные действия Тегерана. В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако позже взаимные атаки возобновились, и на данный момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье иранские власти обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Тегеран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны Вашингтона.

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    13 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке

    Хуситы пообещали атаковать интересы США при вмешательстве в конфликт в Йемене

    Tекст: Игорь Иножарский

    Йеменские мятежники-хуситы пригрозили нанести удары по американским интересам на Ближнем Востоке, если Вашингтон присоединится к военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.

    «Если США вмешаются в агрессию против Йемена, мы не будем раздумывать над решением ответить, скорее, последует быстрый и болезненный ответ, нацеленный на США и все их интересы в регионе», – заявил член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухайти, передает Israel National News со ссылкой на France Presse.

    По его словам, атаки призваны продемонстрировать наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, что он больше не может вести наступление из безопасного положения.

    В понедельник президент США Дональд Трамп прокомментировал растущую конфронтацию, отметив, что хуситы «ведут себя очень плохо». Ранее он не исключил, что Вашингтон может присоединиться к саудовским ударам по йеменским мятежникам, несмотря на сообщения об отказах Эр-Рияду в американской военной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за атак мятежников министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию. В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил возможность американских ударов по хуситам после нападения на саудовский аэропорт.

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    13 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Доходы Катара упали на 42% на фоне кризиса в Ормузском проливе

    Доходы Катара снизились на 42% из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о снижении общих доходов государства на 42% в первой половине этого года из-за кризиса вокруг Ормузского пролива.

    Закрытие Ормузского пролива и ущерб энергетическим объектам в промышленной зоне Рас-Лаффан привели к остановке значительной части катарского экспорта, передает ТАСС.

    «Естественно, что кризис негативно отразился на государственных финансах: общие доходы в первой половине года снизились на 42%, а государственные расходы сократились на 14%», – заявил эмир Катара.

    Глава государства напомнил об обеспечении Катаром около пятой части мировой торговли сжиженным природным газом. По его словам, любые сбои быстро отражаются на рынках и потребителях.

    В 2025 году реальный экономический рост Катара составил 2,9%, а инфляция сохранилась на уровне 0,5%. Доля нефтегазового сектора в ВВП достигла 80%. Стратегия страны в условиях кризиса заключалась в поддержании цепочек поставок и содействии усилиям по прекращению огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД выразил надежду на стабилизацию мирового рынка поставками дизеля из России.

    В воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

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    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

    В Кремле заявили о выгоде поставок российского дизельного топлива в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечает интересам обеих стран, а также мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива. По его словам, Вашингтон очень рад получить российское топливо и нуждается в нем.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что европейские страны, как и другие государства, остаются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку шоком для союзников Украины.

    До этого министерство экономики Германии ответило на это соглашение.

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    13 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Власти Ирана пообещали встречные шаги после выполнения США семи условий

    МИД Ирана пообещал предпринять встречные шаги после выполнения США условий

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади заявил о готовности Ирана предпринять шаги по нормализации отношений, как только США выполнят выдвинутые Тегераном требования.

    Иран будет готов предпринять встречные шаги по нормализации отношений, как только США выполнят выдвинутые требования, передает РИА «Новости».

    «Разумеется, они осведомлены о том, какие условия и требования должны быть выполнены; как только эти условия и требования будут соблюдены, Исламская Республика Иран, в свою очередь, предпримет необходимые действия», – заявил Гариб-Абади.

    Ранее МИД Ирана передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт.

    Президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Тегеран разъяснил Вашингтону свою позицию через посредников и готовит более детальный ответ.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подчеркивал, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Иран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США.

    В воскресенье Тегеран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В пятницу Вооруженные силы США развернули 133 судна из-за блокады Ирана.

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    13 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Глава Минтранса пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси

    Глава Минтранса Никитин пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ведомство до конца года внесет в Госдуму законопроект об отмене дополнительной платы за проезд с детьми в такси.

    Власти намерены на законодательном уровне избавить россиян от необходимости доплачивать за детские кресла при поездках, сообщается на сайте Кремля.

    «Проводим сейчас с «Яндексом« эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Госдуму внесем», – заявил Никитин.

    В ходе рабочей встречи в Кремле Путин также предложил министру обсудить инвестпроекты, которые реализуются в транспортном комплексе. Ранее российский лидер подчеркивал, что эта отрасль является важнейшей и государствообразующей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем транспортного ведомства.

    В прошлом месяце министерство сообщило о планах увеличить число машин с детскими креслами.

    В прошлом году Минтранс заявил о возможности создания реестра водителей такси.

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