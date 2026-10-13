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    13 октября 2026, 14:39 • Новости дня

    Очевидица: Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воспламенившийся на западе столицы пассажирский автобус был полностью уничтожен огнем за пять минут, несмотря на попытки сотрудников коммунальных служб его потушить, сообщила очевидица.

    «Я находилась дома и услышала хлопок. Когда подошла к окну, автобус уже сильно горел. Момент выхода людей не видела», – поделилась женщина с «Газетой.Ru».

    Она добавила, что машины «Жилищника» подъехали быстро, коммунальщики старались своими силами сбавить огонь.

    «Потом очень быстро подоспели пожарные и остальные службы. Автобус сгорел за пять минут», – сказала собеседница.

    Она также поделилась видеозаписью инцидента. На кадрах видно транспортное средство, охваченное сильным пламенем, из которого валит густой дым. От автобуса отваливаются детали, при этом людей поблизости нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве сгорел маршрутный автобус.

    В Ульяновске также во вторник произошло возгорание автомобиля, пострадал один человек. Огонь перекинулся на соседнюю машину.

    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    11 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье произошел сбой в приложении «Яндекс Go»

    Пользователи в Москве и Подмосковье сообщили о сбое в приложении «Яндекс Go»

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве и Московской области у пользователей возникли трудности с вызовом такси через приложение «Яндекс Go».

    При попытке выбрать маршрут во всех тарифах появляется сообщение об отсутствии свободных машин. Если заказ все же удается оформить, поиск вскоре прерывается уведомлением «Вы приехали», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в разделе «Еда» приложения отображается сообщение о техническом сбое.

    В ночь на воскресенье атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.

    В пятницу в Москве уже происходил сбой в работе приложения «Яндекс Go». В тот же день «Яндекс» предупредил о возможных неполадках в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    11 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 11 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы. Ранее системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Еще 11 направлявшихся к российской столице дронов были ликвидированы. «Уничтожены еще 11 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Сергей Собянин «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Военные уничтожили два аппарата на подлете к столице.

    В субботу средства противовоздушной обороны перехватили еще 15 беспилотников.

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    13 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 48 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал мэр Москвы в «Максе».

    После этого, по словам главы города, были сбиты еще десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Затем Собянин сообщил об уничтожении еще 13 беспилотных летательных аппаратов.

    Он указал, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник ПВО сбила десять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.

    Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов. На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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    11 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотных аппаратов, направлявшихся к Москве.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.

    В субботу военные сбили 15 дронов.

    В пятницу они отразили атаку еще 15 беспилотников на столицу.


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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    11 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву рейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за временных ограничений по безопасности в московских аэропортах более 25 летевших в столицу самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в другие города.

    Более 25 направлявшихся в Москву самолетов совершили посадки на запасных аэродромах в связи с ограничениями в столичных аэропортах, пишет ТАСС.

    В Шереметьево не смогли приземлиться 11 рейсов из Саратова, Перми, Петербурга, Монастира, Антальи, Нальчика, Уфы, Самары, Ташкента и Екатеринбурга. «Рейсы направлены в Нижний Новгород, Петербург, Казань, Самару и Ярославль», – пояснили в аэропорту.

    Еще девять самолетов, следовавших во Внуково из Самары, Сабетты, Ульяновска, Ухты, Петербурга и Махачкалы, ушли на запасные аэродромы. Кроме того, шесть рейсов в Домодедово из Баку, Екатеринбурга, Новосибирска, Ташкента, Самарканда и Оша временно приземлились в Нижнем Новгороде, Казани и Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 летевших в Москву рейсов.

    В тот же день аэропорт Жуковский изменил расписание рейсов из-за ограничений.

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    11 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Синоптик Леус спрогнозировал поздний первый снег в Москве

    Ведущий специалист «Фобоса» Леус предрек поздний первый снег в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что вероятность выпадения первого снега в Москве позже средних многолетних дат крайне велика.

    Выпадение первого снега и формирование снежного покрова в Москве в этом году ожидаются позже обычных сроков, передает ТАСС со ссылкой на метеоролога.

    «В Москве в XXI веке средняя дата выпадения первого снега приходится на 18 октября, а первый временный снежный покров, в среднем, формируется третьего ноября. Высока вероятность, что оба эти явления будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков», – заявил Леус.

    Синоптик добавил, что в регионах Сибири и Дальнего Востока уже активно формируется снежный покров. Наиболее высокие сугробы зафиксированы на станции Бохапча в Магаданской области, где уровень снега достиг 41 сантиметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

    В четверг специалисты спрогнозировали Центральной России позднюю зиму.

    В понедельник метеорологи рассказали о потеплении в Москве.

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    11 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве предстоящей ночью

    Гидрометцентр: В Московском регионе предстоящей ночью ожидается сильный дождь

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на понедельник местами в Московском регионе ожидается сильный дождь, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    «Предстоящей ночью на фоне облачной погоды в Москве и Подмосковье ожидается дождь, по области – местами сильный», – сообщили в Гидрометцентре России, передает ТАСС.

    Осадки прогнозируются при температуре воздуха 9-11 градусов тепла в столице и от 6 до 11 градусов в Подмосковье. Ветер будет южным со скоростью 6-11 м/с.

    Днем 12 октября в столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Воздух в Москве прогреется до 16-18 градусов, по области – от 14 до 19 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе.

    В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В четверг синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

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    11 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве после сбоя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сервис доставки «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве после технического сбоя.

    Список ресторанов, включая «Яндекс Лавку», снова доступен для оформления заказов, передает ТАСС.

    При этом в сервисе предупредили о временной недоступности чата с поддержкой. В настоящее время специалисты ведут работы по устранению этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пользователи пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса».

    Сбой также произошел в работе сервисов компании в Белоруссии и Киргизии.

    В тот же день в Москве отмечался сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда».

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    12 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Лосенок вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке

    В жилом комплексе в Коммунарке заметили гуляющего лосенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители жилого комплекса в Коммунарке заметили на территории района молодого лося, который не проявляет агрессии и спокойно осматривает окрестности, сообщили СМИ.

    Жильцы обратились в управляющую компанию из-за появления лосенка, который спокойно гулял по району и не проявлял признаков агрессии, передает канал 360.ru.

    Местные жители выразили беспокойство, что животное могут сбить машины.

    «У нас не такой сильный поток машин и много лежачих полицейских, поэтому надеемся, что все будет хорошо и помощь скоро подоспеет», – заявила одна из местных жительниц.

    Людям рекомендовали сохранять спокойствие при встрече с лосем, не кричать, не делать резких движений и тихо отойти на безопасное расстояние в 25–30 метров. Жильцов также призвали не смотреть животному прямо в глаза, не поворачиваться к нему спиной, не пытаться гладить, кормить или фотографировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экологи опровергли наличие диких волков и медведей в Москве.

    В прошлом месяце автоэксперт рассказал, как быть водителю при ДТП с животным.

    Автобус с пассажирами сбил лося на трассе в Ленобласти.

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    11 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    Системы противовоздушной обороны перехватили два дрона на пути к столице. «Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы ПВО сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве.

    В тот же день ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники.

    В пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.

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    11 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Детеныши краснокнижного сарматского полоза родились в Московском зоопарке

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка у четырех краснокнижных сарматских полозов появился 21 детеныш.

    Увидеть редких неядовитых змей из семейства ужеобразных можно в экспозиции на старой территории зоосада, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

    Герпетологи зоопарка будут выращивать потомство до следующего года, а после оформления необходимых документов змей выпустят в природу для увеличения местной популяции.

    «Молодые сарматские полозы совсем не похожи на взрослых: детеныши бело-серого цвета, с зигзагообразной полосой на спине. По внешнему виду они очень напоминают ядовитую степную гадюку», – сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Сарматские, или палласовы, полозы обитают на юге России, в Болгарии, Румынии, а также в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. Средняя длина взрослых особей достигает полутора метров, крупные полозы могут вырастать до двух метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного степного орла.

    В феврале в столичном зоосаде вылупились детеныши редкой лучистой черепахи.

    В прошлом году Московский зоопарк занялся поисками невесты редкой крови для манула.

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