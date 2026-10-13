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    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США
    Силуанов объяснил механизм поступления налогов от экспорта дизеля
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    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    13 октября 2026, 14:28 • Новости дня

    Полиция Германии сняла угрозу после ЧС в аэропорту Нюрнберга

    Полиция Баварии не обнаружила угрозу в аэропорту Нюрнберга

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция федеральной земли Бавария сообщила, что проверка после объявления чрезвычайной ситуации в аэропорту Нюрнберга не выявила угрозы, инцидент был связан с рейсом, прибывшим с греческого острова Корфу.

    Аэропорт Нюрнберга объявил о чрезвычайной ситуации и приостановил работу, после чего полиция федеральной земли Бавария провела проверку и не выявила опасности, передает ТАСС.

    «Проверка на месте показала, что угрозы нет», – говорится в сообщении полиции в соцсети.

    В полиции подтвердили информацию газеты Bild о том, что объявление чрезвычайной ситуации было связано с рейсом, прибывшим с греческого острова Корфу. Правоохранители уточнили, что самолет приземлился в Нюрнберге по расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник неопознанный летающий объект вынудил аэропорт Нюрнберга приостановить работу.

    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    11 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Против введения налога на сахар выступили девять министров Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Девять региональных министров сельского хозяйства, представляющих правящий блок ХДС/ХСС, направили канцлеру Германии Фридриху Мерцу письмо с призывом отказаться от введения налога на сахар.

    Девять министров немецких федеральных земель от правящего блока ХДС/ХСС направили канцлеру Германии письмо с требованием отменить согласованный властями налог на сахар, передает РИА «Новости».

    «Мы, министры, от имени ХДС/ХСС возглавляющие сельскохозяйственные ведомства федеральных земель, выступаем против введения налога на потребление сахаросодержащих продуктов», – приводит издание Welt отрывок из обращения.

    По мнению авторов письма, правительству следует проводить просветительскую работу на тему здорового питания, а не вводить дополнительные налоги. Инициатива предполагает необоснованное вмешательство государства и увеличивает расходы граждан на продукты, а также приведет к снижению прибыли фермеров, которые уже сталкиваются с ростом цен на удобрения и дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии.

    В субботу руководство партии «Альтернатива для Германии» обвинило главу правительства в предпочтении интересов Украины нуждам немецких граждан.

    Летом канцлер перетасовал кабинет министров из-за скандала с суррогатным материнством.

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    13 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    В Германии задержали двух турок за поджог польской станции Starlink

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в совершении диверсии на станции связи Starlink в центральной Польше, обеспечивавшей интернетом украинскую армию.

    Польские официальные лица сообщили об аресте граждан Турции, которые подозреваются в поджоге энергосистемы и резервного генератора станции Starlink в польской Мазовии, пишет Al Jazeera.

    «У нас нет сомнений в том, что за этим актом саботажа стоят российские спецслужбы», – заявил министр по делам спецслужб Польши Томаш Семоняк.

    По словам польского министра внутренних дел Марцина Кервиньского, задержанным предъявят обвинения в проведении диверсии по поручению иностранной разведки. По данным Deutsche Welle, аресты производила немецкая полиция по запросу польских служб.

    Отмечается, что украинские военные сильно зависят от терминалов Starlink для связи на поле боя, а оплату за подписку для ВСУ вносит Польша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше. В прошлом месяце неизвестные подожгли эту обеспечивающую интернет на Украине станцию. Летом Варшава пригрозила прекратить оплату терминалов для украинской армии.

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    10 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    В Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины

    В Германии произошел пожар на складе с гуманитарной помощью для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком Франкфурте-на-Майне пожар полностью уничтожил склад, на котором хранилась гуманитарная помощь для Украины.

    Инцидент произошел в ночь на субботу в отдельно стоящем здании на территории одной из школ в районе Дорнбуш, передает РИА «Новости».

    «Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ», – сказано в публикации.

    Полиция Германии подозревает умышленный поджог, к расследованию привлечен отдел государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи Украине осталась внутри страны. В марте пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины.

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    12 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бербель Бас покинула должности министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бербель Бас подала в отставку с должностей министра труда ФРГ и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    Об этом она сообщила в своем заявлении для партии. «Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии», – передает ее слова РИА «Новости».

    Бас также добавила, что обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой освободить ее от должности министра труда и социальных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии.

    В июне партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку.

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    11 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Жена Шредера опубликовала фото в куртках с именами на русском языке

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой пара запечатлена в куртках сети Globus с именами на русском языке.

    Со-Ен Шредер-Ким, супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, выложила в соцсети фотографию, на которой они запечатлены в куртках торговой сети Globus со своими именами на русском языке, передает РИА «Новости».

    На снимке пара позирует на фоне указателей в фирменных цветах магазина, а экс-канцлер держит в руках большого игрушечного кота. «В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котика – с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», – написала Шредер-Ким.

    В комментариях пользователи позитивно оценили визит супругов в Москву, поблагодарив их за атмосферу дружбы и отметив умение Шредера заниматься дипломатией. Поездка бывшего канцлера в российскую столицу связана с его назначением в начале месяца в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», где он курирует стратегическое развитие ритейлера. Там он провел встречи с руководством и сотрудниками торговой сети.

    Семейное предприятие «Глобус» было основано в 1828 году. В России первый гипермаркет бренда появился в 2006 году, сегодня сеть состоит из 20 магазинов. С января 2025 года российское подразделение ООО «Гиперглобус» отделилось от немецкой Globus Holding и работает в стране самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Шредера на критику после встречи с Владимиром Путиным.

    В пятницу немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за эту поездку.

    В среду он приехал в Москву на встречу с руководством компании «Глобус».

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    11 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    В Германии предрекли расплату Европы за поддержку Киева

    Депутат Дагделен: Европе придется расплачиваться за поддержку режима в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Севим Дагделен заявила, что Европе придется расплачиваться за поддержку киевского режима.

    Европе придется расплачиваться за поддержку коррумпированного и недемократического киевского режима. Об этом сообщила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен, передает РИА «Новости».

    «Пока европейцы, и особенно Мерц, продолжают поддерживать коррумпированный, недемократический режим и цепляются за иллюзии, занавес давно опустился. Те, кто игнорирует реальность, в конечном итоге заплатят за это», – написала Дагделен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

    В ФРГ сгорел склад с гуманитарной помощью для украинцев.

    В четверг стало известно, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Киева средств внутри страны.

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    11 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Проголосовавшие за кандидата от АдГ члены ХДС пригрозили покинуть партию

    Депутат Бундестага Котре заявил о готовности членов ХДС покинуть партию

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил, что поддержавшие кандидата от АдГ на выборах главы парламента Саксонии-Анхальт члены ХДС готовы выйти из рядов политической силы в случае продолжения антинародного курса.

    Рядовые члены Христианско-демократического союза, проголосовавшие за кандидата от «Альтернативы для Германии» Тобиаса Рауша на пост главы ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт, требуют от руководства смены партийного курса. В противном случае они грозят покинуть ХДС, передает РИА «Новости».

    «Рядовые члены ХДС, в том числе депутаты земельного парламента, отступившие от партийной линии, посылают руководству однозначный сигнал: либо вы снова начинаете проводить политику в интересах людей, либо мы покидаем ХДС», – рассказал Котре.

    По словам парламентария, избрание Рауша демонстрирует готовность избирателей поддерживать реалистичные решения и свидетельствует о трещинах в брандмауэре – принципе бойкотирования инициатив АдГ. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что часть депутатов его партии поддержала кандидатуру Рауша.

    На прошедших в начале сентября выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом 43,8% голосов. Политическая сила выступает за защиту традиционных ценностей и ужесточение миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Фридриха Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан Германии.

    В пятницу первый спикер ландтага от «Альтернативы для Германии» лишился служебного автомобиля.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя регионального парламента.

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    11 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    DPA: Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, фанаты использовали пиротехнику и сопротивлялись полицейским.

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после прошедшего в субботу концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Концерт на стадионе Deutsche Bank Park посетили около 27 тыс. человек. Во время выступления зрители неоднократно использовали пиротехнические средства. После завершения мероприятия в окрестностях арены возобновились запуски фейерверков, произошли стычки между фанатами и случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции. По фактам правонарушений возбуждены дела.

    В отношении множества лиц были вынесены предписания об административном запрете на нахождение в данном районе. Доступ на стадион был заблокирован для 25 человек, пытавшихся пронести запрещенные предметы.

    Стихийные акции поклонников исполнителя начались еще в четверг вечером. Фанаты собирались на улицах Франкфурта, слушали музыку, жгли пиротехнику и блокировали движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мошенник лишил россиянку 28 тыс. рублей при покупке билетов на концерт Коржа.

    В октябре 2025 года прокуратура Варшавы отказалась возбуждать дело из-за флагов ОУН-УПА (организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России) на концерте Коржа.

    В августе 2025 года в Алма-Ате вновь отменили концерт Макса Коржа.

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    11 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Захарова напомнила отказавшему политику АдГ концерну BMW о связях с нацистами

    Захарова осудила отказавший политику АдГ концерн BMW за работу на Третий рейх

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о сотрудничестве автоконцерна BMW с нацистами после отказа компании предоставить служебный автомобиль новому председателю ландтага Саксонии-Анхальт от партии АдГ Тобиасу Раушу.

    Автоконцерн отозвал предложение о лизинге служебной машины для нового председателя ландтага от партии «Альтернатива для Германии», пишет Der Spiegel.

     «Хорошо незабытое старое: Третьему рейху BMW не отказывала», – прокомментировала ситуацию Захарова в Telegram-канале.

    Она напомнила, что в годы Второй мировой войны компания производила мотоциклы для вермахта и двигатели для самолетов люфтваффе, используя труд угнанных жителей СССР и Восточной Европы. Около 35 тыс. подневольных рабочих составляли до двух третей персонала BMW. Дипломат также указала на историю семьи Квандт, которая владеет значительной долей акций компании и извлекала выгоду из поддержки нацистов.

    По словам Захаровой, концерн демонстрирует идеологическую избирательность, выступая на стороне германского истеблишмента и украинских властей. Избранный спикером парламента Саксонии-Анхальт Тобиас Рауш назвал решение BMW политической дискриминацией. До ноября он продолжит пользоваться машиной предшественника, после чего рискует остаться без транспорта, поскольку другие немецкие автопроизводители не участвовали в тендере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от правых на пост председателя регионального парламента.

    В прошлом месяце «Альтернатива для Германии» победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    11 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Уровень воды в Боденском озере упал до исторического минимума

    Bild: Обмеление Боденского озера достигло многолетнего рекорда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень воды в расположенном на границе Германии, Швейцарии и Австрии Боденском озере опустился до критических значений на фоне затяжной летней засухи, сообщили СМИ.

    В районе города Констанц уровень воды опустился до отметки 248 см, что более чем на метр ниже среднего многолетнего показателя для начала октября, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Дефицит водных ресурсов в крупнейшем озере Германии оценивается примерно в 568 млрд литров, что составляет 1,2% от его общего объема. Такого количества воды хватило бы для заполнения 227 тыс. олимпийских бассейнов. Если бы этот объем распределили по территории Берлина, уровень затопления столицы составил бы 64 см.

    Причиной обмеления стали затяжная засуха и экстремальные температуры прошедшим летом. Из-за отсутствия осадков и истощения запасов снега в Альпах приток воды существенно сократился. В результате заблокирован доступ судов к ряду причалов и полностью приостановлено навигационное сообщение в акватории Нижнего озера.

    Метеорологи не прогнозируют скорого улучшения ситуации. Для восстановления водного баланса и возвращения озера к климатической норме региону потребуются продолжительные осенние дожди и снежная зима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из-за обмеления Рейна в ФРГ снизили мощность трех угольных электростанций.

    Во вторник из-за падения уровня воды в Дунае решили ограничить выработку энергии на АЭС «Козлодуй» в Болгарии.

    Летом катастрофическое обмеление Рейна парализовало речное судоходство в Германии.

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    11 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии Мерцу

    Экс-глава ХСС Зеехофер обвинил канцлера Мерца в нарушении предвыборных обещаний

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подверг резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о массовой потере доверия к нему из-за невыполненных предвыборных обещаний.

    «Фридрих Мерц потерпел массовую потерю доверия из-за нарушения предвыборных обещаний. Немедленная программа ХДС и ХСС в первую очередь обещала снижение налога на электроэнергию для всех – ничего не произошло», – приводит слова Зеехофера издание Stern со ссылкой на DPA.

    Зеехофер также осудил высказывания Мерца о рабочей этике в Германии. По его словам, заявления, что немцы слишком мало работают и часто берут больничные, ранят людей, в частности медсестер, которые вынуждены работать в ночные смены. Он отметил, что такие обобщения оторваны от реальности.

    Кроме того, экс-глава ХСС призвал коалиционное правительство увеличить темпы работы и меньше заниматься саморефлексией. Он подчеркнул, что политики должны иметь собственную позицию и добиваться решений в коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинил Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан ФРГ. В пятницу заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки». В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

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    11 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Политики СДПГ потребовали исключить Шредера из партии после поездки в Россию

    Sueddeutsche Zeitung: В СДПГ призвали исключить Шредера после визита к Путину

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкие политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали исключить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из партийных рядов после его поездки в Россию на день рождения президента Владимира Путина.

    Члены СДПГ заявили, что бывший канцлер наносит ущерб авторитету партии, пишет Sueddeutsche Zeitung.

    Поводом для недовольства стал визит политика в Россию на день рождения российского лидера Владимира Путина. При этом успех процедуры партийного исключения Шредера считается сомнительным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин встретился в Кремле с Герхардом Шредером. В июне российский лидер назвал уважаемую им особенность бывшего канцлера. В мае Путин объяснил, почему предложил политика в качестве переговорщика с Россией от Евросоюза.

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    11 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    В Германии призвали заключить сделку с Россией по дизелю вслед за США

    В Германии захотели топливной сделки с Россией вслед за США

    Tекст: Вера Басилая

    Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США, заявила заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг.

    Ситуацию с ценами на заправках в Германии Виттиг назвала «скандалом», пишут СМИ«Газета.Ru».

    «Политика санкций против России, которая наносит ущерб прежде всего нам самим, потерпела полный провал», – заявила она.

    По ее мнению, Германии тоже нужна сделка с Россией по дизельному топливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ сообщили, что дизельная сделка между Россией и США стала шоком для союзников Украины.

    В субботу Минэкономики Германии отреагировало на эту договоренность.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.

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